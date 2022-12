Europarlament chce uľahčiť účasť 11 miliónov občanov EÚ na eurovoľbách

Brusel 2. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre ústavné veci (AFCO) prijali vo štvrtok návrhy na posilnenie práva mobilných občanov Európskej únie voliť a kandidovať v európskych voľbách v tej členskej krajine eurobloku, v ktorej majú bydlisko. Informuje o tom spravodajca TASR.



Výbor pre ústavné veci pripravil koncept návrhov, podľa ktorých by voľby do Európskeho parlamentu (známe ako eurovoľby) mali byť "dostupnejšie, konkurencieschopnejšie a európskejšie". Za tento postoj hlasovalo 18 členov výboru a štyria boli proti.



Podľa údajov Európskeho parlamentu z novembra 2021 žije okolo 13,3 milióna občanov EÚ v inom členskom štáte, než je krajina ich pôvodu. Z nich je viac ako 11 miliónov vo voličskom veku.



Europoslanci chcú zaviesť pre všetky členské štáty EÚ viacero povinností. Napríklad umožnenie registrácie ako voliča, hneď ako sa občan prihlási na pobyt v inej členskej krajine. Mobilní občania – tí, ktorí odišli z domovskej krajiny a pôsobia v inom členskom štáte – by mali byť informovaní o svojich voličských právach a termínoch volieb v tom úradnom jazyku EÚ, ktorý je im zrozumiteľný.



Poslanci chcú aj rovnaké normy na predkladanie kandidatúr pre národných a mobilných občanov EÚ a uľahčenie výkonu volebného práva ľuďom patriacim k zraniteľným a marginalizovaným skupinám – vrátane osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí, bezdomovcov a väzňov –, ktorí využívajú svoje volebné právo.



Výbor AFCO zvažuje aj scenáre pre hlasovanie poštou, fyzické hlasovanie pred konaním volieb, hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca, viac mobilných volebných miestností a on-line hlasovanie v eurovoľbách.



Poslanci sa dohodli na odstránení takzvaných "derogačných" ustanovení, ktoré umožňujú členskému štátu obmedziť právo voliť a kandidovať v eurovoľbách mobilným občanom EÚ, keď ich populácia vzrastie na viac než 20 percent všetkých občanov EÚ s bydliskom v danom štáte.



Európska komisia v novembri 2021 zverejnila návrh, v ktorom sa snaží zlepšiť voličskú účasť viac než 11 miliónov mobilných európskych občanov. Návrh eurokomisie zahŕňa aj záruky, ktoré zabránia zrušeniu registrácie mobilných občanov v krajine ich pôvodu, odkiaľ odišli, ale občianstvo tejto krajiny si zachovali.



Správa výboru AFCO bude predložená na posúdenie všetkým europoslancom na decembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Cieľom je dokončiť tento proces pred európskymi voľbami v roku 2024. Nové pravidlá musí jednomyseľne odsúhlasiť aj Rada EÚ (členské štáty).



Na základe údajov z roku 2020 sa podiel mobilných občanov EÚ na celkovej populácii voličov v jednotlivých krajinách Únie výrazne líši. Najvyšší je ich počet v Luxembursku (40,4 percenta) a najnižší v Poľsku (0,09 percenta). Značný podiel občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou a vo voličskom veku – od siedmich do 14 percent – je na Cypre, v Írsku, Belgicku, Rakúsku a na Malte.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)