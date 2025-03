Europarlament diskutoval o európskej bezpečnosti a podpore Ukrajiny

Štrasburg 11. marca (TASR) - V pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu sa v utorok diskutovalo o budúcnosti európskej bezpečnosti a podpore Ukrajiny. Viacerí poslanci zdôraznili potrebu pokračujúcej pomoci Kyjevu a nevyhnutnosť posilnenia európskej obrany. Ďalší sa obávajú zvýšených výdavkov, ktoré by mohli chýbať v iných oblastiach, informuje TASR.



Do rozpravy sa zapojili aj predseda Európskej rady (ER) António Costa, šéfka Komisie Ursula von der Leyenová a poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka ako predstaviteľ predsedníckej krajiny v Rade EÚ.



"EÚ prežíva rozhodujúci okamih," vyhlásil Costa. Podľa jeho slov ide o moment, ktorý sa vyznačuje rastúcim geopolitickým napätím a obrovským tlakom na multilaterálny medzinárodný poriadok založený na pravidlách.



Poznamenal, že ruská vojna proti Ukrajine a širšia hrozba pre Európu viedli EÚ ambicióznym rozhodnutiam na posilnenie obrany a bezpečnosti. "Bezpečnosť Ukrajiny nemožno oddeliť od bezpečnosti Európy," zdôraznil.



Szlapka uviedol, že na summite ER 20. - 21. marca sa bude diskutovať aj o tom, ako ukončiť ruskú agresiu a zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine. Podľa jeho slov by to mal byť mier, o ktorom bude rokovať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a do ktorého by mala byť zapojená EÚ, ktorej bezpečnosť je ohrozená.



Bezpečnostný poriadok Európy sa otriasa, je potrebné zvýšiť výdavky na obranu kontinentu, vyhlásila predsedníčka EK von der Leyenová. "Čas ilúzií sa skončil. Európa je vyzvaná, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Potrebujeme zvýšiť európsku obranu. A potrebujeme to teraz," doplnila.



Väčšina vedúcich predstaviteľov politických skupín EP potvrdila podporu pre posilnenie bezpečnosti EÚ a uvítala nedávne rokovania ER, ktoré sa uberali týmto smerom. Mnohí poslanci podporili najnovšie návrhy EK na posilnenie obranného priemyslu (ReArm Europe), posilnenie hraníc EÚ a ďalšiu podporu Ukrajiny voči ruskej invázii.



V záujme zachovania suverenity EÚ viacerí poslanci zdôraznili význam posilnenia konkurencieschopnosti, strategickej autonómie a zabezpečenia nezávislého prístupu ku kritickým surovinám a zdrojom energie.



Časť europoslancov sa v súvislosti s plánom ReArm Europe na prezbrojenie Európy obáva zo zvýšených výdavkov, ktoré by podľa nich mohli ísť na úkor ekologických a sociálnych prechodov, výskumu a vývoja. V pléne vystúpil aj slovenský europoslanec Milan Uhrík (Európa suverénnych národov/Republika), podľa ktorého plán predstavuje ďalšiu militarizáciu, zadlžovanie, konsolidáciu a zdražovanie v EÚ.



Niektorí poslanci nesúhlasia s použitím článku 122 Zmluvy o EÚ na schválenie plánu ReArm Europe, ktorý by vylúčil EP z rozhodovacieho procesu.