Europarlament nasleduje inštitúcie EÚ, zakázal aplikáciu TikTok

Brusel 28. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) sa v utorok z bezpečnostných dôvodov rozhodol zakázať čínsku videoaplikáciu TikTok na mobilných telefónoch svojich zamestnancov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po Európskej komisii a Rade Európskej únie je EP poslednou euroinštitúciou, ktorá prijíma takéto opatrenie. Zákaz používania aplikácie TikTok sa podľa vyjadrenia nemenovaného predstaviteľa EP pre Reuters bude vzťahovať aj na súkromné zariadenia s pripojením na e-mailový servis europarlamentu a iným komunikačným sieťam inštitúcie.



EK a Rada EÚ prikázali svojom funkcionárom a zamestnancom odinštalovať aplikáciu TikTok pre obavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance. V ostatných rokoch sa dostala na Západe pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov.



Kongres USA už vlani v decembri schválil zákaz používania TikToku na služobných zariadeniach svojich zamestnancov. Biely dom z dôvodu hrozby pre národnú bezpečnosť v pondelok nariadil zamestnancom federálnych úradov, aby si do 30 dní túto aplikáciu odinštalovali zo všetkých pracovných zariadení. Aj Kanada v pondelok oznámila, že zakazuje používanie aplikácie TikTok na služobných mobilných telefónoch a iných zariadeniach.



Aplikáciu už zakázala aj India, v EÚ k tomuto kroku samostatne pristúpilo Dánsko. Holandsko vlani v novembri odporučilo ministerstvám a vládnym agentúram, aby sa aplikácii TikTok vyhýbali a zastavili na nej úradnú komunikáciu. Má to platiť dovtedy kým spoločnosť ByteDance neupraví svoju politiku ochrany údajov.



Aplikácia TikTok má v 32 krajinách Európy asi 15 miliónov užívateľov.