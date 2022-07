Europarlament navrhuje vylúčiť Rusko z databáz Interpolu

Brusel/Štrasburg 5. júla (TASR) - Medzinárodná policajná organizácia Interpol by mala vylúčiť Rusko zo svojho systému databáz. Uvádza sa to v sérii odporúčaní pre eurokomisiu, ktoré v utorok prijal Európsky parlament (EP).



Príslušný návrh predložila poľská europoslankyňa Jadwiga Wišniewská, informuje spravodajca TASR.



"Najdôležitejším odporúčaním je vylúčiť Rusko z Interpolu a jeho databáz. Existujú dôkazy o jasných a opakovaných porušeniach medzinárodného práva zo strany Ruska, vrátane najstrašnejších vojnových zločinov spáchaných na ukrajinských civilistoch. Nie je iná cesta, ako vylúčiť Ruskú federáciu z tejto organizácie, pretože ako krajina stratila svoju medzinárodnú dôveryhodnosť a vzťah založený na dôvere, ktorý je nevyhnutný pre medzinárodnú spoluprácu, bol úplne zničený," uviedla poľská poslankyňa.



Vylúčenie Ruska z databáz Interpolu by podľa europoslancov zaručilo lepšiu ochranu údajov.



V sérii odporúčaní, ktoré vznikli na podnet politickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR), sa tiež uvádza, že je potrebné zlepšiť výmenu údajov medzi členskými štátmi EÚ a Interpolom v záujme posilnenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu.



Medzi kľúčové odporúčania europarlamentu patrí poskytnúť agentúram EÚ - ako sú Policajný úrad EÚ (Europol), Európska prokuratúra (EPPO), Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) či Agentúra pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) - prístup k databázam Interpolu a poskytnúť záruky v súlade s európskymi nariadeniami o ochrane údajov pri prenose citlivých údajov.