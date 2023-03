Europarlament odhlasoval zníženie emisií v členských štátoch EÚ o 40 %

Štrasburg 14. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok odhlasovali zníženie emisií v členských štátov EÚ o 40 percent. Tým sa má obmedziť maximálna povolená úroveň emisií skleníkových plynov z dopravy, budov a poľnohospodárstva do roku 2030, informuje spravodajca TASR.



Po prvýkrát musia emisie skleníkových plynov znížiť všetky krajiny EÚ v rozmedzí od 10 do 50 percent podľa HDP na obyvateľa a nákladovej efektívnosti. Členské štáty nesmú prekročiť pridelené ročné emisné kvóty.



Za revíziu európskeho nariadenia sa vyslovilo 486 poslancov, 132 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania. Stanovuje záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov pre cestnú dopravu, vykurovanie budov, poľnohospodárstvo, malé priemyselné zariadenia a odpadové hospodárstvo v každom členskom štáte EÚ.



Nariadenie v súčasnosti upravuje produkciu približne 60 percent všetkých emisií v EÚ.



Nový právny predpis posilňuje flexibilitu pre členské štáty, aby dosiahli svoje ciele pri zaistení sociálne spravodlivej transformácie. Preto existujú obmedzenia, koľko emisií môžu členské štáty ušetriť z predchádzajúcich rokov, koľko si ich môžu "požičať" z budúcich rokov a do akej miery môžu s pridelenými kvótami obchodovať s inými členskými štátmi.



Európska komisia v snahe vyvodiť voči členským štátom zodpovednosť, bude zverejňovať informácie o vnútroštátnych opatreniach.



Text nariadenia musí ešte formálne schváliť Rada EÚ (členské štáty). Do platnosti vstúpi 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)