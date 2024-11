Europarlament odmietol výsledky volieb v Gruzínsku a žiada opakovanie

Štrasburg 28. novembra (TASR) - Europoslanci vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu uznesením odmietli výsledky nedávnych parlamentných volieb v Gruzínsku a žiadajú ich opakovanie v priebehu jedného roka, informuje osobitný spravodajca TASR.



Za uznesenie hlasovalo 444 poslancov Európskeho parlamentu (EP), 72 bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania. Gruzínska je kandidátska krajina EÚ a parlamentné voľby sa tam konali ešte 26. októbra, podľa europarlamentu neboli slobodné, spravodlivé a predstavujú ďalší prejav pokračujúceho demokratického úpadku krajiny, "za ktorý je plne zodpovedná vládnuca strana Gruzínsky sen".



Europoslanci odsúdili podľa nich početné a závažné porušenia volebného zákona vrátane zdokumentovaných prípadov zastrašovania voličov, manipulácie s hlasmi, zasahovania do činnosti volebných pozorovateľov a médií a údajnej manipulácie s elektronickými hlasovacími zariadeniami.



Oficiálne výsledky volieb, ktoré oznámila gruzínska ústredná volebná komisia, europoslanci neuznávajú a podľa nich by to malo urobiť aj medzinárodné spoločenstvo. Poslanci požadujú, aby sa voľby do roka zopakovali pod dôkladným medzinárodným dohľadom a nezávislou volebnou správou.



V uznesení sa uvádza, že EÚ musí zaviesť sankcie a obmedziť formálne kontakty s gruzínskou vládou. EP tiež podporuje výzvy na nezávislé medzinárodné vyšetrovanie obvinení z volebných manipulácií a zároveň chce, aby EÚ a jej členské štáty uvalili osobné sankcie na úradníkov a politických lídrov v Gruzínsku, ktorí sú zodpovední za porušovanie volebných zákonov a noriem.



Podľa nich ide najmä o premiéra Irakliho Kobachidzeho, starostu Tbilisi a generálneho tajomníka vládnucej strany Gruzínsky sen Kachu Kaladzeho, predsedu gruzínskeho parlamentu Šalvu Papuašviliho a bývalého premiéra a oligarchu Bidzinu Ivanišviliho.



Parlament v uznesení dôrazne odsudzuje aj údajné systematické zasahovanie Ruska do demokratických procesov v Gruzínsku prostredníctvom dezinformácií. Varovali tiež, že súčasná politika vládnej strany odďaľuje Tbilisi od jeho cesty smerom k Európskej únii.