Europarlament odobril miliardu eur piatim štátom EÚ po povodniach

Brusel/Štrasburg 8. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v utorok odobrili návrh, aby päť členských krajín EÚ dostalo viac ako miliardu eur pomoci po prírodných katastrofách. Informuje o tom spravodajca TASR.



Z Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) sa rozdelí 1.028.541 eur medzi päť štátov na podporu úsilia o obnovu po silných záplavách z roku 2023. Za poskytnutie tohto balíka pomoci sa vyslovilo 632 poslancov, siedmi boli proti a traja sa hlasovania zdržali.



Taliansko získa 378,8 milióna eur pre región Emilia-Romagna po povodniach z mája 2023 a 67,8 milióna eur pre región Toskánsko po záplavách z októbra a novembra 2023. Slovinsko získa 428,4 milióna eur na riešenie následkov povodní z augusta 2023, Rakúsko 5,2 milióna eur na odstraňovanie povodňových škôd z augusta 2023. Do Grécka pôjde 101,5 milióna eur na obnovu po záplavách zo septembra 2023 a do Francúzska 46,7 milióna eur na povodne v regióne Hauts-de-France v novembri 2023.



Pomoc FSEÚ pokryje časť nákladov na núdzové a obnovovacie operácie vrátane opravy poškodenej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva a vykonávania čistiacich operácií.



Podľa europoslancov by sa rozpočet FSEÚ alebo jeho ekvivalent mal rozšíriť vzhľadom na návrh Európskej komisie o viacročnom finančnom rámci na obdobie po roku 2027.



Od svojho založenia v roku 2002 FSEÚ poskytol viac ako 8,6 miliardy eur na pomoc pri 130 katastrof (110 prírodných katastrof a 20 zdravotných núdzových situácií) v 24 členských štátoch EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva) a štyroch kandidátskych krajinách (Albánsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko).