Europarlament odobril novú finančnú pomoc pre Egypt a Jordánsko

Štrasburg 1. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválili návrhy na poskytnutie pôžičiek pre Egypt v hodnote štyri miliardy eur a Jordánsko vo výške 500 miliónov eur, informuje TASR.



Makrofinančnú pomoc (MFA) pre Egypt odobrilo 452 europoslancov, 182 ich bolo proti a 40 sa zdržalo hlasovania. Podpora pre Jordánsko bola schválená 571 hlasmi za, 59 poslancov bolo proti a 46 sa ich zdržalo hlasovania.



Vzhľadom na kritickú hospodársku a finančnú situáciu Egypta a jeho úlohu dôležitého stabilizačného prvku v čase geopolitického napätia v čoraz nestabilnejšom regióne Európska komisia vlani navrhla podporiť krajinu makrofinančnou pomocou vo forme pôžičiek v hodnote až päť miliárd eur, píše sa na webovej stránke EP.



Tieto sa rozdeľujú na krátkodobú pôžičku do výšky jednej miliardy eur, ktorá už bola vyplatená koncom roka 2024, a ďalšiu, pravidelnú pôžičku do výšky štyroch miliárd eur. Tá sa má vyplatiť v troch splátkach. EP tento návrh schválil.



Pre Jordánsko ide o štvrtú makrofinančnú pomoc zo strany EÚ od roku 2013. Podľa Únie by mala pomôcť pokryť zostávajúce finančné potreby krajiny, podporiť jej štrukturálne reformy a posilniť úsilie o fiškálnu konsolidáciu.



„Predpokladom poskytnutia finančnej pomoci zo strany EÚ je, že Jordánsko bude dodržiavať účinné demokratické mechanizmy - vrátane viacstraníckeho parlamentného systému - a zásady právneho štátu, ako aj záruky dodržiavania ľudských práv,“ píše sa v tlačovej správe EP.



Balík makrofinančnej pomoci pre Jordánsko musia teraz formálne schváliť členské štáty v Rade Európskej únii. Očakáva sa, že rokovania medzi Radou a EP o finančnej pomoci pre Egypt sa začnú čoskoro.



Tieto pôžičky sú súčasťou balíkov finančnej podpory uzatvorených s partnerskými krajinami EÚ, ktoré zápasia s finančnými, hospodárskymi a spoločenskými problémami. Cieľom je pomôcť im pri štrukturálnych politických a hospodárskych reformách.