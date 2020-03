Europarlament odobril tri zákonné návrhy pre boj s pandémiou COVID-19

Brusel 27. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok večer na mimoriadnom plenárnom zasadnutí hlasovaním na diaľku schválili tri legislatívne návrhy, ktoré by mali ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôcť v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.



Europoslanci v skrátenom konaní, v rámci tzv. naliehavého postupu, odobrili trojicu opatrení, ktoré majú pomôcť jednotlivcom a podnikom vyrovnať sa s aktuálnou krízou a s jej následkami. Stalo sa tak menej ako dva týždne po tom, ako legislatívne návrhy predložila Európska komisia.



Súčasťou schválených opatrení je:



- Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus. Umožní urýchlené presmerovanie 37 miliárd eur z fondov EÚ k občanom, regiónom a krajinám, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou. Finančné prostriedky by mali byť použité na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, pracovných trhov a ďalších zraniteľných odvetví hospodárstva členských štátov. Za toto opatrenie sa vyslovilo 683 poslancov, jeden bol proti a štyria sa zdržali hlasovania.



- Rozšírenie pôsobnosti Fondu solidarity EÚ na krízové situácie v oblasti verejného zdravia. Toto opatrenie umožní členským štátom požiadať o finančnú pomoc z celkového balíka, ktorý na tento rok predstavuje sumu 800 miliónov eur. Zoznam oprávnených operácií bude rozšírený tak, aby zahŕňal podporu v prípade závažného ohrozenia verejného zdravia - vrátane lekárskej pomoci - a opatrenia zamerané na prevenciu, monitorovanie alebo kontrolu šírenia chorôb. Tieto zmeny schválilo 671 poslancov, traja boli proti a 14 sa zdržali hlasovania.



- Pozastavenie platnosti pravidla o strate letiskových prevádzkových intervalov (letecké sloty). Toto opatrenie počas pandémie umožní leteckým spoločnostiam zastaviť tzv. lety duchov, pri ktorých sú lietadlá takmer alebo úplne bez cestujúcich, a to bez hrozby straty ich prevádzkových intervalov v nasledujúcej sezóne. Ide o dočasné opatrenie od 29. marca do 24. októbra. Za úpravu existujúcej legislatívy sa vyslovilo 686 zákonodarcov, nikto nebol proti a dvaja sa zdržali hlasovania.



Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada EÚ (ministri členských krajín). Legislatívne zmeny vstúpia do platnosti po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, k čomu by malo dôjsť v priebehu niekoľkých dní.





Spravodajca TASR Jaromír Novak