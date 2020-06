EP odporučil urýchliť prípravu Konferencie o budúcnosti Európy

Brusel 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli vyzvali Radu EÚ (členské krajiny), aby urýchlene zaujala postoj k formátu a organizácii Konferencie o budúcnosti Európy. Tá bola odložená na jeseň a mala by intenzívnejšie zapojiť občanov do diskusií o budúcich reformách a fungovaní EÚ.



V uznesení, za ktoré hlasovalo 528 poslancov, 124 bolo proti a 45 sa zdržalo, sa uvádza, že desať rokov po Lisabonskej zmluve, 70 rokov po Schumanovej deklarácii a tiež v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu nastal čas na prehodnotenie fungovania EÚ. Poslanci konštatujú, že EÚ už prešla mnohými významnými krízami, čo je podľa nich dôkazom nevyhnutnosti inštitucionálnych a politických reforiem vo viacerých oblastiach správy vecí verejných na celoeurópskej úrovni.



Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá by mala trvať dva roky, mala byť podľa pôvodných plánov spustená 9. mája v chorvátskom meste Dubrovník.



Európsky parlament tak potvrdil svoj predošlý postoj z januára a zdôraznil, že hlas občanov by mal tvoriť jadro širších diskusií o možných riešeniach vnútorných a vonkajších výziev EÚ, ktoré nebolo možné predvídať v čase vyjednávaní o Lisabonskej zmluve.



Podľa europoslancov by sa Rada EÚ a Európska komisia mali dohodnúť na dátume usporiadania konferencie ešte pred letnými prázdninami. Na konferencii by sa mali zúčastniť občania z odlišných sfér a s rôznorodým zázemím, zástupcovia občianskej spoločnosti a ďalšie zainteresované strany na európskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorí by sa zapojili do transparentného, inkluzívneho, participatívneho a vyváženého procesu definovania budúcich priorít Únie.





spravodajca TASR Jaromír Novak