Europarlament odsúhlasil vesmírny program EÚ pre bezpečnú konektivitu

Brusel/Štrasburg 14.februára (TASR) - Európska komisia (EK) privítala výsledky utorňajšieho hlasovania Európskeho parlamentu (EP), ktorým europoslanci odobrili Program pre bezpečnú konektivitu IRIS. Ide o nový program na roky 2023 – 2027 s rozpočtom 2,4 miliardy eur, informuje spravodajca TASR.



Cieľom je zaviesť satelitnú konšteláciu EÚ s názvom IRIS (infraštruktúra pre odolnosť, prepojenie a bezpečnosť cez satelit). Pôjde o novú vlajkovú loď európskej vesmírnej stratégie zameranej na posilnenie odolnosti a schopnosti EÚ reagovať na hrozby a cudzie zasahovanie.



Hlasovaním v EP sa v rekordnom čase uzatvára proces trialógov, rokovaní medzi inštitúciami EÚ. Politickú dohodu vyjednávači EP a členských štátov EÚ dosiahli vlani v novembri.



Program IRIS doplní ďalšie dva vesmírne programy EÚ - Galileo a Copernicus. Počiatočné služby by mali byť k dispozícii do roku 2024 a plná prevádzka do roku 2027. IRIS zaistí bezpečné pripojenie a širokopásmové služby v EÚ aj v partnerských krajinách.



"Vojna pred našimi dverami ukázala naliehavú potrebu suverénnych a bezpečných vesmírnych komunikačných služieb pre krízový manažment, ochranu kritickej infraštruktúry a dohľad. Okrem toho bude program IRIS slúžiť európskym občanom prostredníctvom rozvoja rýchleho širokopásmového pripojenia, čo prispeje k odstráneniu mŕtvych zón a k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju EÚ. Teraz, keď dohoda oficiálne platí, vyzývame priemysel, aby prispel k budúcnosti IRIS," uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.



V EÚ rastie dopyt po službách, ktoré závisia od špičkových technológií. Satelitné pripojenie z nízkej obežnej dráhy Zeme umožní ultrabezpečnú konektivitu aj ozbrojeným silám, Eú získa nezávislosť od tretích krajín a posilní odolnosť jej hodnotových reťazcov.