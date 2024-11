Europarlament oznámil, že pokračuje v znižovaní svojej uhlíkovej stopy

Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Predsedníctvo Európskeho parlamentu (EP), ktoré rozhoduje o vnútorných záležitostiach tejto inštitúcie, v utorok oznámilo, že schválilo zvýšenie úsilia o redukciu ekologickej stopy europarlamentu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predsedníctvo EP aktualizovalo svoju environmentálnu politiku a stanovilo nové environmentálne ciele na obdobie rokov 2024 – 2029. Tými sa EP zaväzuje, že bude naďalej podporovať trvalo udržateľný rozvoj inštitúcie.



Medzi nové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2029, patrí zníženie uhlíkovej stopy najmenej o 55 percent na ekvivalent plného pracovného času v roku 2006. Ďalej ide o 55-percentné zníženie spotreby energie v porovnaní s rokom 2012, zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na 80 percent či zníženie spotreby papiera o 85 percent v porovnaní s rokom 2012.



Europarlament zahrnul do svojich cieľov aj kvalitatívny ukazovateľ biodiverzity. Sleduje veľkosť vonkajších plôch zelene a dianie na nich, napríklad recykláciu zeleného odpadu a podporu výsadby miestnych rastlín.



Ciele sa týkajú aj odpadového hospodárstva, šetrenia vodou, recyklácie, udržateľného obstarávania a iniciatív na ďalšie začlenenie aspektov biodiverzity do činnosti EP.



Podpredseda EP, rumunský poslanec Nicolae Štefanuta, ktorý je zodpovedný za systém environmentálneho riadenia a auditu EÚ (EMAS), v správe pre médiá uviedol, že nové environmentálne ciele pripravia europarlament na ďalšie zlepšovanie environmentálneho správania v nasledujúcich piatich rokoch. Začlenenie udržateľnosti do činností EP bude kľúčové pre všetky plánované projekty, od renovácie budov cez ďalšiu digitalizáciu až po rozvoj ekologickejších možností dopravy pre poslancov a zamestnancov.



"Snažíme sa byť silným príkladom v oblasti udržateľnosti pre všetky parlamenty na celom svete," odkázal Štefanuta.



Počas deviateho volebného obdobia sa výsledky EP v oblasti životného prostredia ukázali ako veľmi dobré. Emisie skleníkových plynov sa medzi rokmi 2006 a 2023 znížili o 47 percent v tonách na ekvivalent plného pracovného času, spotreba energie sa v porovnaní s rokom 2012 znížila o 53 percent a spotreba vody klesla o 44 percent. Rozšírilo sa zavádzanie solárnych panelov, zvýšila sa energetická účinnosť a výroba obnoviteľnej energie. Parlament znížil aj pomerné množstvo potravinového odpadu (nepredané jedlo a zvyšky jedál) o 59 percent v porovnaní s rokom 2016 a nerecyklovaného odpadu o 43 percent. Spotreba papiera sa znížila o 61 percent v porovnaní s priemerom za obdobie 2010 – 2014.



Európsky parlament podpísal svoj prvý prísľub environmentálnej politiky v roku 2004.