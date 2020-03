Europarlament podporuje EÚ vytvoriť rezervy zdravotníckeho zariadenia

Brusel 24. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok oznámil, že v spolupráci s členskými štátmi EÚ sa snaží zabezpečiť, aby mohla Únia zakúpiť dostatok dýchacích prístrojov, ochranných masiek a ďalšieho zdravotníckeho vybavenia pre nemocnice v Únii.



EP v správe pre médiá pripomenul, že Európska komisia minulý týždeň vo štvrtok rozhodla o vytvorení prvej strategickej rezervy zdravotníckeho zariadenia v systéme rescEU, ktorá by mala byť v rámci boja proti nákaze COVID-19 urýchlene sprístupňovaná členským štátom trpiacim akútnym nedostatkom vybavenia. Systém rescEU je súčasťou mechanizmu EÚ na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti civilnej ochrany.



Prioritne by sa mali obstarávať zariadenia určené na liečbu pacientov a pomôcky na ochranu zdravotníckeho personálu a spomalenie šírenia nákazy.



Parlament zároveň spresnil, že spolu s členskými štátmi pracuje na urýchlenom uvoľnení 40 miliónov eur - z celkového objemu 50 miliónov ebur - na nákup zariadení intenzívnej starostlivosti. Ide napríklad o ventilátory, ale aj osobné ochranné prostriedky vrátane opätovne využiteľných respirátorov.



Členské štáty spájajú svoje sily aj prostredníctvom Dohody o spoločnom obstarávaní, na základe ktorej by mali nakúpiť prostriedky osobnej ochrany, dýchacie prístroje (ventilátory) a testovacie sady na COVID-19. EP upozornil, že vzájomná spolupráca posilní vyjednávaciu pozíciu členských štátov EÚ na svetovom trhu.



Predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), francúzsky europoslanec Pascal Canfin privítal túto iniciatívu Európskej komisie a uviedol, že ide o niekoľko "historických rozhodnutí" prijatých v boji proti nákaze COVID-19 a jej dopadom na hospodárstvo EÚ.



"Nehovoríme o tom dostatočne a nehovoríme to dosť nahlas. Európa robí pre záchranu životov všetko, čo môže. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany už v minulosti pomáhal občanom EÚ, ktorých postihli zemetrasenia, hurikány a záplavy, či ktorí bojovali s lesnými požiarmi. Dnes po prvýkrát využívane fondy EÚ v rámci programu rescEU na boj proti koronavírusu, a to zaistením dostupnosti nevyhnutne potrebného zdravotníckeho a ochranného vybavenia. Ide o solidaritu EÚ priamo v akcii," zhodnotil situáciu Canfin.



Podľa jeho slov súčasná zdravotná kríza poukazuje na dôležitosť vyčlenenia dostatočných finančných prostriedkov pre mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany po roku 2020 tak, ako to požaduje Európsky parlament.