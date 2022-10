Europarlament podporuje občiansku iniciatívu Európa bez kožušín

Brusel/Štrasburg 7. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) podporuje občiansku iniciatívu Európa bez kožušín (Fur Free Europe). Naznačilo to štvrtkové zasadnutie Medziskupiny EP pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat v Štrasburgu. Jeho hlavnou témou bolo zaistiť zákaz nosenia kožušín v Európe, informuje spravodajca TASR.



Organizáciám na ochranu zvierat sa v marci podarilo v Európskej komisii zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu zameranú na zákaz chovu zvierat na kožušiny a na zákaz marketingu kožušinových výrobkov z farmových chovov v EÚ. Do budúceho marca musia zhromaždiť najmenej milión podpisov z najmenej siedmich členských štátoch EÚ.



"Viac ako 400.000 občanov už dalo jasne najavo, že kožušiny nemajú v Európe miesto. Členské štáty sú pripravené podporiť ich žiadosť," vyhlásila generálna riaditeľka organizácie Eurogroup for Animals Heineke Hameleersová podľa internetového denníka The Brussels Times.



Účastníkom podujatia premietli vo štvrtok dokumentárny film SLAY, v ktorom filmárka Rebecca Cappelliová cestuje po celom svete, aby odhalila temnú stránku módneho priemyslu využívajúceho zvieracie kožušiny.



Rakúsky minister sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti a ochrany spotrebiteľa Johannes Rauch, vo videoposolstve pre účastníkov podujatia podporil občiansku iniciatívu Európa bez kožušín. "EÚ musí využiť svoju silu a uzavrieť svoj trh pre kožušinové výrobky z fariem z krajín mimo Únie. Rovnako tak ako sme to urobili s produktami z určitých metód odchytu tuleňov alebo s kožušinami mačiek a psov," odkázal minister.



The Brussels Times spresnil, že k dnešnému dňu úplne alebo čiastočne zakázalo alebo prísne reguluje chov zvierat na kožušiny 13 členských štátov EÚ.