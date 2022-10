Europarlament ponúkne médiám granty na podporu eurovolieb 2024

Brusel 27. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry, televízie, rozhlasové stanice, digitálne médiá a tlač zameranú na informovanie o európskych voľbách 2024, ako aj o politickej a legislatívnej práci EP, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov. Žiadosti o granty je možné predkladať do 26. januára 2023, informuje spravodajca TASR v Bruseli na základe tlačovej správy EP.



Európsky parlament plánuje prostredníctvom grantov spolufinancovať komunikačné aktivity, ktoré sa od septembra 2023 zamerajú na dva ciele. Prvým je poskytovanie pravidelných, spoľahlivých a pluralitných multimediálnych informácií o eurovoľbách v roku 2024, ako aj ako aj politickej a legislatívnej práci EP, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov.



Druhým cieľom je podpora a propagácia účasti a zapájania verejnosti a organizácií občianskej spoločnosti do diskusií o nadchádzajúcich voľbách, prostredníctvom organizácie on-line a off-line podujatí, verejných konzultácií, prieskumov a podobne.



Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovania komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 - 200.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70 percent.



Medzi kľúčové kritériá, ktoré rozhodnú o udelení grantu, patrí potenciálny dosah, oslovovaná cieľová skupina a vplyv komunikačných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti Európanov o Európskom parlamente, zabezpečenie širokej propagácie a geografickej rovnováhy, ako aj podpora širšej verejnej diskusie o EÚ a európskych voľbách v roku 2024.



Aktivity by mali prebiehať na viacerých platformách a súčasťou predkladaného projektu by mala byť stratégia distribúcie v on-line prostredí zameraná na podporu a uľahčenie účasti a zapojenia. Konkurenčnú výhodu budú mať inovatívne formáty, ktoré dokážu osloviť prvovoličov.



Oslovované cieľové skupiny mimo 27 členských štátov EÚ nebudú považované za výhodu. Návrhy takých projektov, ktoré budú zahŕňať iba komunikačné aktivity alebo platené kampane na sociálnych sieťach, nebudú akceptované.



Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17.00 h SEČ dňa 26. januára 2023. Proces vyhodnocovania žiadostí začne vo februári a úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní v apríli. Požadované aktivity by mali trvať najmenej šesť mesiacov a mali by prebiehať v období od 1. septembra 2023 (začať musia najneskôr 31. decembra 2023) do 31. decembra 2024.



Podrobnejšie informácie o grantovej výzve sú na európskom portáli Financovanie a verejné súťaže a na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events).







(spravodajca TASR Jaromír Novak)