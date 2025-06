Europarlament požaduje lepšie podmienky pre chov psov a mačiek

Štrasburg 19. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil svoju pozíciu k návrhu právneho predpisu, ktorý má po prvýkrát zaviesť minimálne normy Európskej únie pre chov, umiestnenie a manipuláciu so psami a mačkami. Cieľom je zlepšiť životné podmienky týchto zvierat a zabezpečiť ich lepšiu vysledovateľnosť, informuje TASR.



Europoslanci prijali svoje stanovisko 457 hlasmi za, 17 ich bolo proti a 86 sa zdržalo hlasovania. Vyjednávači za EP teraz začnú rokovania s Radou EÚ o konečnej podobe právneho predpisu.



Podľa návrhu by mali byť všetky psy a mačky v EÚ identifikovateľné mikročipom a registrované v interoperabilných národných databázach. Identifikačné čísla mikročipov spolu s informáciami o zodpovedajúcej národnej databáze by mali byť uložené v jednotnej indexovej databáze spravovanej Európskou komisiou (EK).



Poslanci EP požadujú zákaz chovu a predaja psov a mačiek v obchodoch s domácimi zvieratami. Nové opatrenia sa podľa nich majú rozšíriť aj na nekomerčné presuny zvierat z tretích krajín, čím sa má zabrániť obchádzaniu pravidiel pri dovoze a následnom predaji.



Zvieratá dovážané z tretích krajín na predaj by museli byť pred vstupom do EÚ čipované a potom registrované v národnej databáze. Majitelia domácich zvierat vstupujúcich do EÚ by boli povinní predregistrovať svoje zviera v online databáze najmenej päť pracovných dní pred príchodom.



V oblasti chovu europoslanci presadzujú zákaz plemenitby (cieľavedomé rozmnožovanie jedincov, pričom sa všetky snahy chovateľov zameriavajú na udržiavanie alebo zlepšovanie vlastností plemena, pozn. TASR) medzi blízko príbuznými jedincami (napríklad rodičia a ich potomkovia).



EP chce tiež zakázať reprodukciu psov a mačiek s nadmernými konformnými znakmi, ktoré vedú k vysokému riziku škodlivých účinkov na ich dobré životné podmienky, a podporujú tiež zákaz využívania týchto zvierat na predstaveniach, výstavách alebo súťažiach.



Europoslanci dodali, že uväzovanie, s výnimkou prípadov nevyhnutných na lekárske ošetrenie, a používanie obojkov s hrotmi a škrtiacimi prvkami bez bezpečnostných krytov, musí byť zakázané.