Europarlament požaduje nové pravidlá na riešenie digitálnej závislosti

Brusel/Štrasburg 12. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok vyzval na vývoj etických digitálnych produktov, ktoré sa nespoliehajú na nebezpečné vzorce a návykový dizajn. Informuje o tom spravodajca TASR.



Správa, ktorú podporilo 545 poslancov, 12 bolo proti a 61 sa zdržalo hlasovania, varuje pred návykovou povahou online hier, sociálnych médií, streamingových služieb a online trhovísk, ktoré využívajú zraniteľnosť používateľov na upútanie ich pozornosti a speňaženie svojich údajov.



Poslanci chcú zvýšiť ochranu spotrebiteľa prostredníctvom bezpečnejších alternatív, aj keď nie sú pre platformy sociálnych médií také ziskové. EP preto vyzval Európsku komisiu, aby riešila existujúce právne medzery a zaviedla nové právne predpisy proti návykovému dizajnu, čo by viedlo k zákazu škodlivých návykových techník, na ktoré sa nevzťahuje smernica o nekalých obchodných praktikách.



Členovia EP zdôraznili nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o presadzovania práva spotrebiteľov a inštitúcií v oblasti online služieb. Domnievajú sa, že spoločnosti by mali byť povinné vyvíjať etické a spravodlivé digitálne produkty a služby bez nebezpečných vzorcov, zavádzajúcich alebo návykových dizajnov.



Komisia by podľa EP mala predložiť digitálne "právo nebyť rušený". Poslanci tiež chcú, aby vytvorila zoznam osvedčených postupov v oblasti dizajnu, ako je "mysli skôr, než pozdieľaš", predvolené vypnutie oznámení, chronologické informačné kanály, režim šedej stupnice, automatické zámky a súhrny celkového času pred obrazovkou.



Sociálne médiá môžu mať pozitívny vplyv na spoločnosť, domnievajú sa poslanci, obávajú sa však fyzickej, psychologickej a materiálnej ujmy, ktorú môže mať ich návykový charakter vrátane straty sústredenia a kognitívnych schopností, vyhorenia, stresu, depresie či obmedzenej fyzickej aktivity. Obzvlášť sa obávajú dlhodobého vplyvu na zdravie maloletých a chcú viac výskumu rizík súvisiacich s online službami.



Európska komisia v súčasnosti hodnotí potrebu aktualizovať určité právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v digitálnom prostredí, pričom výsledky sa očakávajú v roku 2024. Správa EP bude materiálom, ktorý prispeje k prebiehajúcemu hodnoteniu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)