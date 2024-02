Europarlament predstavil prípravu eurovolieb a scenár odovzdania moci

Brusel 22. februára (TASR) - Predstavitelia Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok informovali o prípravách júnových eurovolieb a predstavili scenár "odovzdávania moci" budúcemu zloženiu EP, ktorý následne odobrí zloženie novej Európskej komisie. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Eurovoľby sú naplánované v dňoch 6. až 9. júna. V nedeľu 9. júna večer EP v bruselskom sídle pripraví "volebnú noc", počas ktorej budú médiá mapovať prvé predbežné a potom aj oficiálne výsledky zo všetkých členských krajín. Ich výsledky sa premietnu do zloženia politických skupín v poradí už 10. zákonodarného zboru EÚ pre obdobie 2024 - 2029.



Podľa hovorcu EP Jaumea Ducha náklady na tohoročné eurovoľby by nemali presiahnuť náklady z roku 2019, čiže deväť eurocentov na jedného voliča, do ktorých sa môže zapojiť asi 330 miliónov občanov EÚ.



Špeciálna webová stránka (https://results.elections.europe.eu) bude od 1. marca zhromažďovať všetky informácie a podklady súvisiace s eurovoľbami. Fungovať bude do konca septembra a mala by byť dostupná vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ.



EP 18. apríla predstaví posledné predvolebné prieskumy Eurobarometra o preferenciách voličov v členských krajinách a ich ochote zúčastniť sa na eurovoľbách. Podľa prieskumu z decembra 2023 to je 68 percent Európanov.



Aprílové plenárne zasadnutie bude posledné v súčasnom zložení a europoslanci budú mať poslednú možnosť odhlasovať legislatívne návrhy, na ktorých sa dovtedy dohodnú s EK a členskými krajinami. Začnú platiť až po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ niekedy na jeseň tohto roku.



Na konci aprílovej plenárky EP spustí kampaň pod skratkou GTV (Go To Vote - Choďte voliť). V jej rámci bude poukazovať na úspechy EÚ za posledných päť rokov a bude sa snažiť osloviť aj milióny Európanov mimo hraníc EÚ.



Europarlament však nemá dosah na prípravu veľkej debaty volebných lídrov európskych politických rodín (tzv. spitzenkandidátov). Na starosti ju má Európska vysielacia únia (EBU) a najpravdepodobnejším termínom je 23. máj.



Po eurovoľbách sa do konca júna budú vytvárať politické frakcie EP a na júlovom plenárnom zasadnutí (16 - 19.6.) budú voľby nového predsedu a podpredsedov EP. Nové zloženie europarlamentu tiež rozhodne, v ktorých legislatívnych spisoch z predošlého mandátu chce pokračovať.



Po letných prázdninách bude hlavnou úlohou EP vypočúvanie a schvaľovanie nominanta na šéfa Európskej komisie a jednotlivých eurokomisárov.