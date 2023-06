Europarlament presadzuje kvalitnejšie a platené stáže v celej EÚ

Štrasburg 14. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy na zabezpečenie kvality stáží v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 404 poslancov, 78 boli proti a 130 sa zdržalo hlasovania, vyzýva eurokomisiu, aby navrhla smernicu o kvalitných stážach a aktualizovala existujúci právny rámec kvality pre výkon stáží v krajinách EÚ.



Nová smernica by podľa poslancov mala stanoviť minimálne štandardy kvality vrátane pravidiel o dĺžke stáží, ako aj o odmeňovaní a prístupe k sociálnej ochrane v súlade, čo by malo byť s vnútroštátnym právom a praxou.



Stáže by podľa názoru europoslancov mali byť primerane finančne hradené a mali by pokrývať minimálne náklady na základné životné potreby ako je jedlo, bývanie a doprava, pričom by sa mali zohľadniť životné náklady v každom členskom štáte Únie.



Správa EP zároveň vyzýva členské štáty eurobloku, aby sprístupnili stáže aj osobám so zdravotným postihnutím a osobám zo zraniteľného prostredia, a aby podporovali cezhraničné stáže.



Poslanci okrem toho žiadajú eurokomisiu, aby zrevidovala existujúci rámec kvality pre stáže a zaviedla viac pravidiel, ktoré sú v tomto rámci záväzné pre krajiny EÚ.



EP v tejto súvislosti upozornil, že stáže sú dôležitým odrazovým mostíkom pre mladých ľudí, aby sa uplatnili na trhu práce. Nedávny prieskum Eurobarometra zistil, že štyria z piatich opýtaných mladých ľudí (78 percent) absolvovali aspoň jednu stáž a pre každého piateho (19 percent) z nich bola stáž ich prvou pracovnou skúsenosťou vôbec.



Prijatím tohto uznesenia EP reaguje na očakávania občanov, ktoré boli ohľadom pracovných miest a stáží mladých ľudí vyjadrené v záveroch Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)