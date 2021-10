Europarlament preskúma stav právneho štátu a slobody tlače v Slovinsku

Brusel 13. októbra (TASR) – Delegácia poslancov Európskeho parlamentu (EP) bude od stredy popoludnia do piatku na kontrolnej misii v Slovinsku. Jej úlohou bude zhodnotiť stav právneho štátu, slobody tlače a boja proti korupcii v tejto krajine, ktorá v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.



Podľa informácií zverejnených na webovej stránke europarlamentu sedemčlennú misiu povedie holandská liberálna europoslankyňa Sophie In't Veldová. Poslanci z kontrolnej misie sú členmi pracovného výboru EP pre občianske slobody a výboru pre kontrolu rozpočtu.



Členovia delegácie sa v Ľubľane stretnú so slovinským premiérom Janezom Janšom, generálnou prokurátorkou Mirjamou Klineovou, národnou komisárkou pre ochranu údajov Mojcou Prelesnikovou, vedúcim Výboru pre prevenciu korupcie Robertom Sumim a s ombudsmanom Petrom Svetinom.



Okrem toho sa europoslanci stretnú aj s poslancami slovinského parlamentu, z vládneho aj opozičného tábora, ako aj aj so zástupcami mimovládnych organizácií a novinárskych združení.



Cieľom delegácie EP je preskúmať otázky súvisiace s hodnotami EÚ vrátane slobody tlače a boja proti korupcii.



Kritici obviňujú slovinského premiéra Janšu zo zásahov proti slobodným médiám, okrem iného voči tamojšej tlačovej agentúre STA. Dvojmiliónové Slovinsko sa v každoročnom indexe slobody médií, ktorý vypracúva organizácia Reportéri bez hraníc, tento rok prepadlo na 36. miesto, čo predstavuje oproti minulému roku pokles o štyri priečky.