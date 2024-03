Europarlament prijal nový zákon na ochranu novinárov a slobody tlače

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu definitívne schválili nové právne predpisy zamerané na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za nový právny predpis zahlasovalo 464 poslancov, 92 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Zákon o slobode médií zaväzuje členské štáty, aby chránili nezávislosť médií, a zakazuje všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí.



Podľa nových pravidiel verejné orgány nesmú vyvíjať nátlak na novinárov, aby prezradili svoje zdroje, napríklad ich zadržaním, ukladaním sankcií, vykonávaním prehliadok alebo inštaláciou sledovacích softvérov do ich elektronických zariadení.



Europarlament presadil do zákona rozsiahle ochranné opatrenia, ktoré umožňujú použitie špionážneho softvéru len v určitých prípadoch, a to na základe povolenia súdneho orgánu vyšetrujúceho závažné trestné činy, za ktoré hrozí trest odňatia slobody. Aj v týchto prípadoch musia byť cieľové osoby informované o tom, že sledovanie prebehlo a budú mať možnosť napadnúť ho na súde.



Riaditelia a členovia správnych rád verejnoprávnych médií musia byť volení na dostatočne dlhé funkčné obdobie transparentným a nediskriminačným spôsobom, aby sa zabránilo zneužívaniu verejnoprávnych médií na politické účely. Verejnoprávne médiá musia byť financované transparentne a nestranne.



Všetci poskytovatelia mediálnych služieb, ktorí poskytujú spravodajský a publicistický obsah, musia zverejňovať informácie o tom, kto ich vlastní a či ich priamo alebo nepriamo vlastní štát.



Médiá budú musieť informovať aj o svojich príjmoch zo štátnej reklamy a o finančnej podpore poskytnutej štátom vrátane finančných prostriedkov z krajín mimo EÚ.



Verejné prostriedky sa médiám alebo online platformám budú prideľovať na základe verejných, primeraných a nediskriminačných kritérií. Zverejňovať sa budú aj informácie o výdavkoch na štátnu reklamu vrátane celkovej ročnej sumy a sumy vynaloženej na jednotlivé médiá.



Europoslanci tiež presadili, aby právne predpisy obsahovali mechanizmus, ktorý veľkým online platformám (Facebook, X, Instagram), zabráni svojvoľne obmedzovať alebo odstraňovať nezávislý mediálny obsah. Podľa poslancov by sa však platformy mali najprv pokúsiť odlíšiť nezávislé médiá od zdrojov, ktoré nezávislými nie sú. Potom by mali informovať príslušné médiá o tom, že sa chystajú ich obsah odstrániť alebo obmedziť, a poskytnúť im 24 hodín na reakciu.



