Europarlament prijal pozíciu na rokovania o Zákone EÚ o obnove prírody

Brusel/Štrasburg 12. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v stredu v Štrasburgu pozíciu na rokovania s Radou EÚ ohľadom Zákona EÚ o obnove prírody. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa pozície europarlamentu musí EÚ do roku 2030 zaviesť opatrenia na obnovu, ktoré pokrývajú najmenej 20 percent jej pozemných a morských oblastí.



Po utorkovej rozprave za pozíciu EP, pred rokovaniami s členskými krajinami o konečnej podobe legislatívy, zahlasovalo 336 poslancov, 300 bolo proti a 13 sa zdržalo hlasovania.



Hlasovanie za zamietnutie návrhu Európskej komisie neprešlo, keď ho podporilo len 312 poslancov, 324 bolo proti a 12 sa zdržali hlasovania.



Poslanci zdôraznili, že obnova ekosystému je kľúčom k boju proti zmene klímy a strate biodiverzity a znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť. Upozornili, že návrh zákona neukladá vytváranie nových chránených oblastí v EÚ ani neblokuje novú infraštruktúru obnoviteľnej energie, keďže pridali nový článok, v ktorom sa zdôrazňuje, že takéto zariadenia sú prevažne vo verejnom záujme.



Parlament spresnil, že nový zákon musí prispieť k dosiahnutiu medzinárodných záväzkov EÚ, najmä rámca OSN pre globálnu biodiverzitu Kunming-Montreal. Poslanci preto podporujú návrh eurokomisie zaviesť opatrenia na obnovu do roku 2030 pokrývajúce aspoň 20 percent všetkých pozemných a morských oblastí v EÚ.



Zákon sa uplatní len vtedy, keď eurokomisia poskytne údaje o nevyhnutných podmienkach na zaručenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti a keď členské krajiny EÚ kvantifikujú oblasť, ktorú treba obnoviť, aby sa dosiahli ciele obnovy pre každý typ biotopu. Parlament predpokladá možnosť odložiť tieto ciele za výnimočných sociálno-ekonomických okolností.



Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by eurokomisia mala posúdiť prípadnú medzeru medzi finančnými potrebami na obnovu a dostupným financovaním EÚ a hľadať riešenia na jej preklenutie, najmä prostredníctvom špecializovaného nástroja EÚ.



Europarlament v správe pre médiá upozornil, že viac ako 80 percent európskych biotopov je v zlom stave. Komisia v júni 2022 navrhla nariadenie o obnove prírody s cieľom prispieť k dlhodobej obnove poškodenej prírody na pevnine a v morských oblastiach EÚ a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity. Podľa stanoviska eurokomisie by nový zákon priniesol značné ekonomické výhody, keďže každé investované euro by prinieslo zisk minimálne osem eur.