Europarlament prijal pravidlá pre firmy, týkajú sa aj ľudských práv

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové pravidlá, ktoré zaväzujú firmy zmierniť ich negatívny vplyv na ľudské práva a životné prostredie. Ide o aktivity ako otroctvo, detská práca či ničenie biodiverzity, informuje spravodajca TASR.



Smernicu o náležitej starostlivosti, ktorá už bola dohodnutá s členskými štátmi, podporilo 374 poslancov, 235 bolo proti a 19 sa zdržalo hlasovania.



Pre firmy a ich dodávateľov a odberateľov vrátane výroby a distribúcie smernica stanovuje povinnosť ukončiť alebo zmierniť negatívny vplyv, ktorý majú na ľudské práva a životné prostredie. Patrí sem napríklad otroctvo, detská práca, strata biodiverzity, znečistenie či ničenie prírodného dedičstva.



Tieto pravidlá budú platiť pre podniky v EÚ a materské spoločnosti s viac ako 1000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 450 miliónov eur, ako aj pre podniky, ktoré uzavreli franšízové alebo licenčné zmluvy v EÚ zaručujúce spoločnú firemnú identitu, s celosvetovým obratom nad 80 miliónov eur, pokiaľ minimálne 22,5 milióna eur pochádza z licenčných poplatkov.



Pravidlá sa budú vzťahovať aj na podniky mimo EÚ, materské spoločnosti a podniky, ktoré uzavreli franšízové alebo licenčné zmluvy v EÚ, ak dosiahli rovnako vysoké obraty v Únii.



Takéto firmy budú musieť začleniť náležitú starostlivosť do svojich politík, urobiť príslušné investície, vyžiadať si od partnerských firiem zmluvné záruky, zlepšiť svoj podnikateľský plán či podporiť partnerské malé a stredné podniky.



Podniky budú tiež musieť prijať plán transformácie, ktorý by mal zaistiť, že ich obchodný model bude v súlade s limitom globálneho otepľovania podľa Parížskej dohody na úrovni 1,5 stupňa Celzia.



Členské štáty EÚ budú musieť poskytnúť podnikom podrobné informácie o ich povinnostiach v oblasti náležitej starostlivosti prostredníctvom usmernení Európskej komisie. Zároveň budú musieť ustanoviť orgán dohľadu, ktorý bude mať právomoc prešetrovať konanie firiem a udeľovať sankcie tým podnikom, ktoré porušia pravidlá.



Sankcie budú zahŕňať zverejnenie názvu podnikov a pokuty vo výške až päť percent ich čistého celosvetového obratu.



Komisia vytvorí európsku sieť orgánov dohľadu. Podniky budú zodpovedať za škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia smernice o náležitej starostlivosti, a budú musieť odškodniť svoje obete.



Smernicu ešte musia formálne odobriť členské štáty (Rada EÚ). Účinnosť nadobudne 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať dva roky na zapracovanie nových pravidiel do svojho vnútroštátneho práva.



Nové pravidlá sa budú uplatňovať postupne pre podniky v EÚ - od roku 2027 na podniky s vyše 5000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 1,5 miliardy eur; od roku 2028 na firmy s viac ako 3000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 900 miliónov eur; od roku 2029 na všetky ostatné podniky v pôsobnosti smernice vrátane podnikov s viac ako 1000 zamestnancami a celosvetovým obratom nad 450.000 miliónov eur.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)