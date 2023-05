Europarlament prijal tri zákony na implementáciu Windsorského rámca

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok v Štrasburgu dohodli na troch návrhoch zákonov na implementáciu politickej dohody so Spojeným kráľovstvom s cieľom riešiť praktické problémy v Severnom Írsku vyplývajúce z brexitu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Windsorský rámec má zabezpečiť, že presun tovarov z Veľkej Británie do Severného Írska bude jednoduchší, z čoho budú mať prospech občania aj podniky v Severnom Írsku. Zároveň Severné Írsko bude aj naďalej ťažiť z jedinečného prístupu na jednotný trh EÚ s tovarmi, pričom budú zavedené záruky, že britský tovar sa nebude vyvážať do EÚ.



Za dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o nových a zjednodušených pravidlách, keď určitý agropotravinársky maloobchodný tovar vstupuje do Severného Írska z Veľkej Británie pre severoírskych spotrebiteľov, hlasovalo 619 poslancov, dvaja boli proti a šiesti sa zdržali. Opatrenie sa týka najmä zemiakov na sadenie, rastlín na pestovanie a poľnohospodárskych strojov.



Novú úpravu o liekoch na humánne použitie, ktorá zaistí dostupnosť všetkých liekov za rovnakých podmienok v celom Spojenom kráľovstve, odobrilo 617 poslancov, traja boli proti a šiesti sa hlasovania zdržali.



Určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty pre dovoz z Veľkej Británie do Severného Írska, už nebudú podliehať 25-percentnej sadzbe spojenej s ochrannými opatreniami EÚ. Tento nový právny predpis odsúhlasilo 617 poslancov, dvaja boli proti a traja sa zdržali hlasovania.



Uvedené texty návrhoch zákonov ešte musí schváliť aj Rada EÚ (ministri členských krajín). Potom budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a do platnosti vstúpia o tri dni neskôr.



Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dosiahli zásadnú politickú dohodu o Windsorskom rámci 27. februára. Windsorský rámec, ako aj protokol o Írsku a Severnom Írsku, sa vykonávajú v rámci dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.