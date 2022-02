EP pripravil konferenciu o ženách v Afganistane po nástupe Talibanu

Na archívnej snímke afganské ženy so zahalenými tvárami sedeli v radoch v prednáškovej sále kábulskej univerzity a sľubovali, že budú verne dodržiavať prísnu politiku hnutia Taliban ohľadne oddeleného fungovania pohlaví, 11. septembra 2021 v Kábule. Foto: TASR/AP

Brusel 1. februára (TASR) - Na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli sa v utorok a stredu koná konferencia s názvom Dni afganských žien. Cieľom tohto podujatia, na ktorom sa zúčastňujú europoslanci a zástupcovia Európskej komisie i OSN, ako aj predstaviteľky afganských žien je poukázať na znepokojujúcu situáciu žien v Afganistane po návrate Talibanu k moci.Počas dvoch dní sa v rámci pripraveného programu stretnú poslankyne Európskeho parlamentu, Afganky, ktoré sa vlani dostali do finále o zisk Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a zástupcovia eurokomisie, Organizácie Spojených národov i ďalších medzinárodných organizácií. Spoločne sa budú zaoberať mimoriadne znepokojujúcou situáciou, v ktorej sa koncom vlaňajšieho leta ocitli ženy v Afganistane po návrate Talibanu k moci.Na konferencii vystúpia predsedníčka EP Roberta Metsolová a bývalá afganská ministerka pre záležitosti žien, obhajkyňa ľudských práv a bývalá predsedníčka Afganskej nezávislej komisie pre ľudské práva Símá Samarová.Posolstvo v podobe videonahrávok zašlú herečka a osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Angelina Jolieová a zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina Mohammedová.Konferenciu spestrí prejav a hudobné vystúpenie afganskej speváčky a skladateľky Arjány Saídovej, film so svedectvami žien z Afganistanu, premietanie filmu "" od afganskej filmárky Sahry Karímíovej a seminár pre mládež.Okrem samotnej konferencie v utorok a stredu prebehne na pôde EP séria workshopov so širokým spektrom účastníkov, na ktorých sa bude diskutovať o špecifických otázkach týkajúcich života žien v Afganistane – aká je napríklad perspektíva žien v tejto krajine či ako podporiť ženské afganské aktivistky žijúce v exile.