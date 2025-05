Europarlament: Prístupový proces Turecka s EÚ musí zostať zmrazený

Brusel 7. mája (TASR) – Geopolitický a strategický význam Turecka nemôže vykompenzovať oslabovanie demokratických noriem jeho vládou, uvádza sa v správe, ktorú v stredu prijal Európsky parlament (EP). Zdôraznil v nej, že kritériá členstva v EÚ nemôžu byť predmetom rokovaní, informuje TASR.



Prístupový proces Turecka s EÚ za súčasných okolností nemôže pokračovať a musí zostať zmrazený, hoci veľká časť tureckej spoločnosti má demokratické a proeurópske ašpirácie, uviedli europoslanci v správe.



Turecká vláda podľa nich nerieši základné nedostatky demokracie v krajine, pričom v EÚ dochádza k postupnému posunu k názoru, že vzťahy s Ankarou by mali mať iný rámec, čo by bolo na úkor prístupového procesu, píše sa v tlačovej správe EP.



Europarlament vyzval tureckú vládu, inštitúcie EÚ a členské štáty EÚ, aby pokračovali v úsilí o bližšie partnerstvo s dôrazom najmä na klimatické opatrenia, energetickú bezpečnosť, boj proti terorizmu a regionálnu stabilitu.



Poslanci EP vyjadrili znepokojenie nad potláčaním kritických hlasov v Turecku a odsúdili tvrdý zákrok voči nedávnym pokojným protestom a stíhanie stoviek ich účastníkov v rámci rýchlych hromadných procesov. Stíhanie starostu Istanbulu Ekrema Imamogla tiež pokladajú za politicky motivovaný krok s cieľom zabrániť mu kandidovať vo voľbách.



Správa zdôrazňuje, že členstvo v EÚ je podmienené splnením konkrétnych prístupových kritérií, ako sú stabilné inštitúcie, ktoré zaručujú demokraciu, právny štát, ľudské práva, rešpektovanie a ochranu menšín, dobré susedské vzťahy, dodržiavanie medzinárodného práva a zosúladenie so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie. Sú to absolútne kritériá, nie otázky, ktoré by mohli byť predmetom transakčných úvah alebo rokovaní, dodáva správa.