Europarlament privítal novú stratégiu rodovej rovnosti pre EÚ

Brusel 10. marca (TASR) - Marcové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) otvorila v utorok ráno jeho podpredsedníčka Mairead McGuinnessová rozpravou o právach žien a pokračujúcom tlaku EÚ na dosiahnutie rodovej rovnosti.



McGuinnessová nahradila predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý sa po návrate z rodného Talianska, kde sa šíri epidémia koronavírusu, rozhodol pre dobrovoľnú domácu karanténu.



Podpredsedníčka EP pripomenula, že plenárne zasadnutie sa koná dva dni po Medzinárodnom dni žien, a v tejto súvislosti v mene europarlamentu vyjadrila podporu všetkým ženám, ktoré čelia núdzovej situácii v oblasti verejného zdravia, ktorú predstavuje šírenie koronavírusu.



"Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien musíme pamätať na to, že miliónom žien a dievčat na celom svete sa stále bráni v tom, aby naplno rozvíjali svoje zručnosti a zohrávali svoju úlohu v spoločnosti. Je to aj prípad EÚ," opísala situáciu McGuinnessová. Spresnila, že uplatňovanie práv žien v praxi nie je iba možnosť, je to povinnosť, a je to možné všade tam, kde existuje politická vôľa.



Podľa jej slov zákonodarný zbor EÚ víta novú stratégiu rodovej rovnosti na roky 2020 - 2025, ktorú minulý týždeň (5.3.) predložila Európska komisia, a je pripravený spolupracovať na tvorbe legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je posilniť rodovú rovnosť a práva žien v EÚ a na celom svete.



Europoslanci, ktorí v rozprave vystúpili v mene svojich politických skupín, privítali novú stratégiu rodovej rovnosti a vyzvali na prijatie opatrení a aj ich konkrétne vykonávanie, aby nezostalo iba pri slovách. Viacerí z vystupujúcich zdôraznili, že rodovo podmienené násilie zostáva výzvou pre EÚ, a vyzvali všetky členské štáty EÚ, aby bezodkladne ratifikovali Istanbulský dohovor.



Europoslanci ako ďalšie výzvy, ktoré je potrebné riešiť v tejto oblasti, uviedli boj proti škodlivým stereotypom o ženách, femicíde (zabíjanie žien ich partnermi či manželmi), rozdielom v odmeňovaní žien a mužov a rozdielom v dôchodkoch, ako aj násilie v online prostredí a nedostatok žien v rozhodovacom procese.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)