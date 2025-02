Europarlament sa bude súdiť s Maďarskom kvôli zákonu o suverenite

Budapešť/Brusel 18. februára (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne záležitosti v utorok schválil, aby sa EP pripojil k sporu na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ) proti Maďarsku v kauze zákona o ochrane suverenity. Upozornil na to server nepszava.hu, podľa ktorého politické rozhodnutie už v tejto záležitosti padlo, teraz s tým súhlasil aj príslušný výbor EP, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na neverejnom hlasovaní súhlasilo 19 poslancov, jeden člen výboru sa zdržal a jeden bol proti.



Európska komisia (EK) 3. októbra 2024 podala na SDEÚ žalobu na Maďarsko, pretože sa domnieva, že tamojší zákon o ochrane národnej suverenity je v rozpore s právom EÚ. Podľa kritikov je cieľom tohto zákona umlčať opozíciu a odporcov vlády.



Maďarská vláda vo svojom stanovisku uviedla, že Brusel útočí na Maďarsko za to, že Budapešť sa bráni zahraničnému vplyvu.



Proti Maďarsku sa v tejto kauze 5. februára po Česku postavilo aj Dánsko. Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí vtedy hovoril o náznakoch, že o vstupe do súdneho sporu ako pridružené strany vážne uvažuje ďalších 12 krajín EÚ.



Kritizovaný zákon prijal maďarský parlament 12. decembra 2023 a účinnosť nadobudol 22. decembra 2023. Zriadil sa ním Úrad na ochranu suverenity, ktorého úlohou je vyšetrovať konkrétne činnosti vykonávané v záujme iného štátu alebo zahraničného orgánu, organizácie alebo fyzickej osoby, ak je pravdepodobné, že porušujú alebo ohrozujú suverenitu Maďarska.