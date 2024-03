Europarlament sa chystá žalovať EK za odblokovanie fondov Maďarsku

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Členovia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre právne veci (JURI) v pondelok večer v tajnom hlasovaní súhlasili s tým, aby europarlament zažaloval Európsku komisiu na Súdnom dvore EÚ za to, že v decembri uvoľnila pre Maďarsko zmrazené eurofondy vo výške 10,2 miliardy eur.



Nemecký europoslanec Sergey Lagodinsky, ktorý je tieňový spravodajcom skupiny Zelených vo výbore JURI v správe pre médiá spresnil, že EP predloží tento prípad na súd v najbližších dňoch. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vo štvrtok (14.3.) sa lídri politických skupín v EP stretnú na Konferencii predsedov, aby dali súhlas šéfke europarlamentu Roberte Metsolovej na zaslanie žaloby, k čomu by malo dôjsť do 25. marca.



Týždenník Politico uviedol, že za podanie žaloby zahlasovalo 16 členov výboru, jeden bol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh podporili členovia výboru z frakcie ľudovcov, socialistov, zelených aj liberálov.



Komisia vlani v decembri, tesne pred summitom EÚ, uvoľnila finančné prostriedky Maďarsku, ktoré boli predtým zmrazené kvôli obavám z korupcie a narušenia nezávislosti súdnictva. Maďarský premiér potom na summite nezablokoval návrh otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou.



Europoslanci však vo februári drvivou väčšinou hlasovali za to, aby bola na eurokomisiu v súvislosti s týmto rozhodnutím podaná žaloba.



"Rozhodnutia EÚ nemožno kupovať a predávať. Rozhodnutie Európskej komisie z decembra 2023, ktoré povolilo Maďarsku platby vo výške viac ako desať miliárd eur, bolo aktom vydierania zo strany Orbána, nie presným hodnotením reforiem v Maďarsku," uviedol Lagodinsky.



A dodal, že aby sa v budúcnosti predišlo takýmto krokom, EP musí teraz zasiahnuť.



"Návrh na súdne konanie proti eurokomisii je extrémny, ale nevyhnutný krok. Nemôžeme dovoliť, aby Európska komisia a Európska rada naďalej poskytovali Viktorovi Orbánovi možnosť vydierať EÚ, blokovať potrebné rozhodnutia a pokračovať v útokoch na právny štát, demokraciu a základné práva Maďarsku," spresnil Lagodinsky.



Europarlament sa vlani stal prvou inštitúciou EÚ, ktorá označila Maďarsko za "hybridný režim volebnej autokracie" namiesto demokracie. V roku 2018 EP začal súdne konanie proti Maďarsku podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, po nečinnosti eurokomisie v súvislosti so situáciou v oblasti právneho štátu v tejto krajine.



EP už v roku 2021 podal na Európsku komisiu žalobu na Súdny dvor EÚ za to, že neaktivovala tzv. mechanizmus podmienenosti vyplácania eurofondov voči Maďarsku. Urobil tak na základe odporúčania výboru JURI, ktoré vypracoval poslanec Lagodinsky ako vtedajší stály spravodajca výboru pre právne spory.