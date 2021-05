Europarlament schválil konečnú podobu nového programu Erasmus+

Brusel 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok večer schválili konečnú podobu nových pravidiel fungovania programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ v období rokov 2021 – 2027.



Finančné prostriedky vyčlenené na program, ktorý pri posilňovaní európskej identity zohráva preukázateľne významnú úlohu, budú v nasledujúcom sedemročnom období takmer dvojnásobne vyššie (viac ako 28 miliárd eur z rôznych zdrojov) ako počas predchádzajúcich siedmich rokov (14,7 miliardy eur).



V záverečnej fáze rokovaní s Radou EÚ sa poslancom podarilo zabezpečiť zvýšenie rozpočtu programu o ďalších 1,7 miliardy eur.



Mnohí poslanci v plenárnej rozprave, ktorá predchádzala schváleniu nových pravidiel fungovania programu, poukázali na vplyv aktuálnej pandémie na mladých ľudí. Vyzdvihli dôležitosť programu Erasmus+, ktorý bol občanmi ohodnotený ako vôbec najúspešnejší program EÚ pre budúce generácie.



Nová generácia programu Erasmus+ bude ponúkať viac nástrojov a zdrojov na podporu začleňovania. Európska komisia a členské štáty EÚ musia predložiť akčné plány na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a mobilite pre ľudí, pre ktorých bolo doteraz náročné zúčastniť sa na programe: osoby so zdravotným postihnutím, ľudí žijúci v chudobe alebo v odľahlých oblastiach či osoby prisťahovaleckého pôvodu.



Osoby bez dostatočných prostriedkov na pokrytie počiatočných nákladov spojených s účasťou na programe, ktoré sa týkajú napríklad kúpy cestovného lístka na vlak či rezervácie ubytovania, môžu získať dodatočnú finančnú podporu vrátane zálohových platieb.



V porovnaní s minulosťou by mala nová generácia programu Erasmus+ podporovať aj pobyty študentov v rámci programov vzdelávania pre dospelých v inej krajine EÚ v dĺžke až šesť mesiacov. Program pomôže ľuďom rôzneho veku a pôvodu získať novú prácu a životné zručnosti a lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré so sebou prinášajú zelená a digitálna transformácia, ako aj pandémia ochorenia COVID-19.



Program Erasmus+ bude pre žiadateľov jednoduchší a prístupnejší, s používateľsky ústretovejšími IT systémami a nižšou mierou byrokracie. Menším organizáciám, ako sú mládežnícke združenia a športové kluby, ponúkne osobitný systém financovania – tzv. drobné partnerstvá.



Program bude dbať aj na svoj prínos k plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa výdavkov v oblasti klímy a na znižovanie environmentálnej stopy, napríklad motivovaním účastníkov, aby používali ekologické dopravné prostriedky.



Do programu Erasmus+ bude začlenená aj iniciatíva DiscoverEU, vďaka ktorej môžu mladí ľudia požiadať o bezplatný preukaz na cestovanie po Európe, aby sa mohli vzdelávať – absolvovať intenzívny jazykový kurz alebo sa zúčastniť na workshope v múzeu – a objavovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy.



Iniciatíva Európske univerzity zasa študentom umožní získať diplom kombináciou štúdia vo viacerých krajinách EÚ. Tretia iniciatíva – tzv. Centrá výnimočnosti odborného vzdelávania a prípravy – pomôže vytvoriť miestne ekosystémy zručností, ktoré budú prepojené na medzinárodnej úrovni.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)