Europarlament schválil nariadenie o opätovnom využívaní odpadovej vody

Brusel 13. mája (TASR) – Európsky parlament dnes schválil nariadenie Európskej komisie o opätovnom používaní odpadovej vody, ktorého cieľom je zabrániť nedostatku vody v priestore Európskej únie.



Nová právna norma, ktorá bola prijatá bez hlasovania poslancov, po prvý raz na celoúnijnej úrovni definuje minimálne požiadavky na regenerovanú vodu (odpadová mestská voda upravená v čističkách odpadových vôd), aby sa mohla bezpečne využívať na poľnohospodárske účely, a tým chrániť ľudí a životné prostredie.



Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť, aby sa vyčistené odpadové vody využívali opätovne a v širšom rozsahu s cieľom obmedziť čerpanie vody z prirodzených vodných útvarov a podzemných vôd. Pokles hladín podzemných vôd, najmä v dôsledku poľnohospodárskeho zavlažovania, ale aj priemyselného využívania a rozvoja miest, je jednou z hlavných hrozieb pre vodné prostredie EÚ.



Talianska europoslankyňa, podpredsedníčka politickej frakcie socialistov a demokratov (S&D) Simona Bonafeová, v mene Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) skonštatovala, že schválené nariadenie predstavuje dôležitý míľnik smerom k prechodu na obehové hospodárstvo v oblasti vodných zdrojov.



"Do roku 2025 by sme mohli opätovne použiť až 6,6 miliardy kubických metrov vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami kubických metrov ročne. Vyžadovalo by si to investície nižšie ako 700 miliónov eur a umožnilo by nám to opätovné použitie viac ako polovice súčasného objemu vody pochádzajúcej z čističiek odpadových vôd v EÚ, ktorá je teoreticky dostupná na účely zavlažovania. Tým by sa zabránilo viac ako päťpercentnému priamemu čerpaniu vody z vodných útvarov a podzemných vôd," opísala situáciu Bonafeová.



Parlamentom odobrené nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať tri roky po nadobudnutí účinnosti.



Podľa správy Európskej komisie o európskej politike v oblasti nedostatku vody a sucha je pre mnohé členské štáty EÚ nedostatok vody stále väčším problémom. Nedostatkom vody trpí najmenej 11 percent európskej populácie a 17 percent územia EÚ.