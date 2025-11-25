< sekcia Zahraničie
Europarlament schválil obranný program, ráta aj s podporou Ukrajiny
Autor TASR
Štrasburg 25. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili návrh na zriadenie Európskeho programu pre obranný priemysel (EDIP) v hodnote 1,5 miliardy eur do roku 2027. EDIP musia definitívne potvrdiť členské štáty, informuje TASR.
Za hlasovalo 457 europoslancov, proti bolo 148 a 33 sa zdržalo. Konečné schválenie ministrami členských krajín sa očakáva 8. decembra na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (COMPET).
Vyjednávači EP a Rady EÚ dosiahli predbežnú dohodu o návrhu v polovici októbra. Program EDIP počíta s grantovým financovaním európskej obrany vo výške 1,5 miliardy eur. Z tejto sumy je 300 miliónov určených na spoluprácu s Ukrajinou, najmä na modernizáciu jej obranného priemyslu a jeho postupnú integráciu s európskym.
Podľa slovenskej europoslankyne Lucie Yar (RE/PS), ktorá pôsobila ako jedna z tieňových spravodajkýň a členka vyjednávacieho tímu EP k návrhu, nový rámcový fond EÚ nadväzuje na predchádzajúce nástroje ASAP a EDIRPA a má dlhodobo posilniť obrannú technologickú a priemyselnú základňu Európy aj Ukrajiny. Zdôraznila, že pri financovaní ide o priame granty zo súčasného Viacročného finančného rámca (VFR).
Pri obstarávaní by mala platiť podmienka „európskej preferencie“, ktorá obmedzuje maximálny podiel komponentov z tretích krajín na 35 percent celkovej hodnoty konečného produktu, doplnila Yar. Tento limit má podľa portálu Eunews zabezpečiť rovnováhu medzi podporou európskej výroby a spoluprácou s partnerskými krajinami.
V rámci EDIP bude okrem ďalších nových mechanizmov platiť podmienka „Design Authority“ ako záruka, že kontrola nad technológiou, aktualizáciami a údržbou obstaraných systémov zostane v rukách európskych firiem. Podľa dohody sa tiež vytvorí Fond na urýchlenie transformácie dodávateľského reťazca v sektore obrany (FAST). Po dodatočnom financovaní bude celková orientačná výška fondu najmenej 150 miliónov eur.
Program „posilní našu schopnosť vyrábať a dodávať kritické obranné vybavenie a zabezpečí, že budeme vedieť rýchlo a rozhodne reagovať na čoraz zložitejšie bezpečnostné prostredie,“ uviedol dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. Dánsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ a viedlo rokovania s europarlamentom.
Viacerí europoslanci, napríklad zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) a Obnovme Európu (RE), kritizovali členské štáty za „neochotu“ nájsť dodatočné zdroje na financovanie EDIP, ktoré podľa nich zostávajú obmedzené.
Program Európska komisia predstavila v marci minulého roka s cieľom umožniť členským štátom prehĺbiť dlhodobú spoluprácu v oblasti zbrojenia a vytvoriť prvý spoločný mechanizmus na zabezpečenie dodávok obranných produktov naprieč EÚ. Medzi ďalšie ciele EDIP patrí zvýšenie konkurencieschopnosti nejednotného európskeho obranného a leteckého priemyslu a zníženie závislosti EÚ od zbraní z USA.
