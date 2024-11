Europarlament schválil pre Nemecko a Taliansko pomoc po záplavách

Štrasburg 27. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu schválili pomoc viac ako 116 miliónov eur pre Nemecko a Taliansko na obnovu po ničivých záplavách. Financovaná bude z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ), informuje osobitný spravodajca TASR.



Nemecko, ktorého južnú časť postihli povodne v máji tohto roka, získa z FSEÚ vyše 112 miliónov eur. Taliansko dostane štyri milióny eur na pomoc po júnových záplavách v hornatom regióne na severe krajiny Valle d'Aosta. Za tento balík pomoci hlasovalo 660 europoslancov, 11 bolo proti a štyria sa zdržali hlasovania.



Pomoc z FSEÚ má pokryť časť nákladov na núdzové a obnovovacie operácie vrátane opravy poškodenej infraštruktúry, ochrany kultúrneho dedičstva a vykonávania čistiacich prác.



Poslanci EP vyjadrili "hlbokú solidaritu so všetkými obeťami, ich rodinami a všetkými osobami postihnutými ničivými povodňami v Nemecku a Taliansku, ako aj s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi zapojenými do pomoci," píše sa vo vyhlásení EP.



Poukázali tiež na rastúci počet vážnych, ničivých a smrteľných prírodných katastrof v Európe a domnievajú sa, že rozpočet FSEÚ alebo jeho ekvivalentu by sa mal vzhľadom na pripravovaný návrh Komisie o novom viacročnom finančnom rámci výrazne rozšíriť.



Od svojho vzniku v roku 2002 uvoľnil FSEÚ viac ako 8,6 miliardy eur na pomoc pri 130 katastrofách v 24 členských štátoch (a v Spojenom kráľovstve) a v štyroch kandidátskych krajinách (Albánsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko).





(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)