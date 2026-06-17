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Europarlament schválil reformu sprísňujúcu migračnú politiku
Právna norma si ešte vyžaduje schválenie členskými štátmi.
Autor TASR,aktualizované
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Štrasburg 17. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu v stredu pomerom hlasov 418 ku 218 schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch EÚ dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo Únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto nariadenie dáva všetkým jasne najavo, že sme to my, a nie prevádzači, kto rozhoduje o tom, kto môže zostať v Európskej únii a kto z nej musí odísť,“ vyhlásil eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner.
Text získal podporu najmä medzi poslancami pravice a krajnej pravice, ktorí ho privítali potleskom, zatiaľ čo poslanci ľavice reagovali skandovaním: „Hanba!“, píše AFP.
Nové pravidlá umožňujú členským štátom zriadiť tzv. návratové centrá mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti bez práva na pobyt v Únii. Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko, Holandsko a ďalšie krajiny už skúmajú možnosti zriadenia týchto centier.
„Naším cieľom je uzavrieť prvé dohody o zriadení týchto štruktúr v roku 2026, aby boli funkčné od roku 2027,“ povedal v nedeľu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.
Tento plán získal ďalšiu podporu v utorok, keď väčšina členských štátov EÚ súhlasila, že sa bude usilovať o zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzku takýchto centier, hoci Francúzsko a Španielsko tento krok nepodporili.
Okrem návratových centier nové opatrenia ukladajú migrantom určeným na vyhostenie prísnu povinnosť opustiť krajinu a v tomto procese spolupracovať s úradmi. Osoby, ktoré tak neurobia, alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prípadne u ktorých existuje riziko úteku, môžu byť zadržané až na dva roky.
Podľa nových pravidiel by orgány mali tiež právo prehľadávať štátnych príslušníkov tretích krajín, ich domovy alebo iné „príslušné priestory“ a zabavovať im osobné veci v rámci úsilia zabezpečiť návrat nelegálnych migrantov.
Kritici však spochybňujú účinnosť opatrení poukazujúc na prekážky, s ktorými sa stretli podobné projekty, a porovnávajú ich s neistotou a „právnymi čiernymi dierami“, v ktorých by migranti mohli uviaznuť.
Keďže v roku 2025 klesol počet príchodov migrantov, pozornosť v Bruseli sa presunula na zefektívnenie systému návratov nelegálnych migrantov. Európske vlády sa snažia zaujať tvrdší postoj voči nelegálnym migrantom v čase, keď sa verejná mienka voči migrácii zhoršuje, čo prispieva k volebným úspechom krajnej pravice na celom kontinente, hodnotí AFP.
Takéto ustanovenia však vyvolali vlnu kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií a ľavicových politikov.
Právna norma si ešte vyžaduje schválenie členskými štátmi.
„Toto nariadenie dáva všetkým jasne najavo, že sme to my, a nie prevádzači, kto rozhoduje o tom, kto môže zostať v Európskej únii a kto z nej musí odísť,“ vyhlásil eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner.
Text získal podporu najmä medzi poslancami pravice a krajnej pravice, ktorí ho privítali potleskom, zatiaľ čo poslanci ľavice reagovali skandovaním: „Hanba!“, píše AFP.
Nové pravidlá umožňujú členským štátom zriadiť tzv. návratové centrá mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti bez práva na pobyt v Únii. Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko, Holandsko a ďalšie krajiny už skúmajú možnosti zriadenia týchto centier.
„Naším cieľom je uzavrieť prvé dohody o zriadení týchto štruktúr v roku 2026, aby boli funkčné od roku 2027,“ povedal v nedeľu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.
Tento plán získal ďalšiu podporu v utorok, keď väčšina členských štátov EÚ súhlasila, že sa bude usilovať o zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzku takýchto centier, hoci Francúzsko a Španielsko tento krok nepodporili.
Okrem návratových centier nové opatrenia ukladajú migrantom určeným na vyhostenie prísnu povinnosť opustiť krajinu a v tomto procese spolupracovať s úradmi. Osoby, ktoré tak neurobia, alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prípadne u ktorých existuje riziko úteku, môžu byť zadržané až na dva roky.
Podľa nových pravidiel by orgány mali tiež právo prehľadávať štátnych príslušníkov tretích krajín, ich domovy alebo iné „príslušné priestory“ a zabavovať im osobné veci v rámci úsilia zabezpečiť návrat nelegálnych migrantov.
Kritici však spochybňujú účinnosť opatrení poukazujúc na prekážky, s ktorými sa stretli podobné projekty, a porovnávajú ich s neistotou a „právnymi čiernymi dierami“, v ktorých by migranti mohli uviaznuť.
Keďže v roku 2025 klesol počet príchodov migrantov, pozornosť v Bruseli sa presunula na zefektívnenie systému návratov nelegálnych migrantov. Európske vlády sa snažia zaujať tvrdší postoj voči nelegálnym migrantom v čase, keď sa verejná mienka voči migrácii zhoršuje, čo prispieva k volebným úspechom krajnej pravice na celom kontinente, hodnotí AFP.
Takéto ustanovenia však vyvolali vlnu kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií a ľavicových politikov.
Právna norma si ešte vyžaduje schválenie členskými štátmi.