Europarlament schválil smernicu o trestných činoch proti environmentu

Brusel/Štrasburg 27. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok schválil novú smernicu pre postihovanie trestných činov proti životnému prostrediu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Na znení smernice sa EP dohodol s členskými štátmi vlani v novembri. Za jej schválenie bolo teraz 499 poslancov, 100 bolo proti a 23 sa zdržalo hlasovania. Obsahuje aktualizovaný zoznam trestných činov vrátane nezákonného obchodu s drevom, nadmerného čerpania vodných zdrojov, porušovania legislatívy EÚ o chemických látkach a znečisťovania spôsobeného loďami.



Nové pravidlá zahŕňajú aj tzv. kvalifikované trestné činy, napríklad rozsiahle lesné požiare a závažné znečistenie ovzdušia, vody alebo pôdy porovnateľné s ekocídou. Environmentálne trestné činy spáchané jednotlivcami a zástupcami spoločností by sa podľa smernice mali trestať väzením, za kvalifikované trestné činy až do osem rokov. Za spôsobenú smrť osoby bude trest až desať rokov, pre ostatné trestné činy maximálne päť rokov.



Okrem toho páchatelia budú povinní obnoviť zničené prostredie do pôvodného stavu a nahradiť škody. V prípade spoločností to budú aj pokuty tri až päť percent ich ročného celosvetového obratu, respektíve 24 alebo 40 miliónov eur v závislosti od povahy trestného činu.



EP trval na tom, aby sa oznamovateľom trestných činov proti životnému prostrediu poskytla podpora a pomoc v trestnom konaní. Členské štáty musia tiež vyškoliť vyšetrovateľov, sudcov a prokurátorov, pripraviť národné stratégie boja proti environmentálnej kriminalite a usporiadať kampane na zvýšenie povedomia. Zozbierané údaje o tomto druhu kriminality prispejú k lepšiemu riešeniu problémov.



Nová smernica nadobudne účinnosť dvadsiaty deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať dva roky na jej zavedenie do svojho vnútroštátneho práva. Environmentálna kriminalita je štvrtou najrozšírenejšou trestnou činnosťou na svete a popri obchodovaní s drogami, zbraňami a ľuďmi hlavný zdroj príjmov organizovaného zločinu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)