Europarlament schválil správu o kríze právneho štátu v Maďarsku
Autor TASR
Budapešť/Štrasburg 25. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok schválil svoju druhú predbežnú správu o pretrvávajúcom podkopávaní zásad právneho štátu Maďarskom a jeho neustálom porušovaní hodnôt EÚ. S odvolaním sa na server europarl.europa.eu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Správa EP o postupe podľa článku sedem, ktorý poslanci spustili v roku 2018, bola schválená 415 poslancami, 193 bolo proti a 28 europoslancov sa zdržalo hlasovania. Dokument sumarizuje vývoj vo všetkých 12 oblastiach, kde existujú obavy, a to vrátane fungovania volebného systému, nezávislosti súdnictva a korupcie.
Europoslanci pri hodnotení vývoja v Maďarsku odsúdili, že maďarský najvyšší súd prehodnocuje rozsudky Súdneho dvora EÚ predtým, ako sa uplatnia v Maďarsku, čo je v rozpore so štandardnou praxou, ako aj hrozba pre nezávislosť súdnictva a systematické odmietanie Maďarska vykonávať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva.
Poslanci zdôraznili súvislosť medzi korupciou a volebnou integritou vrátane klientelistických sietí a pretrvávajúce prekážky, ktorým čelí maďarský protikorupčný orgán. To môže ohroziť všetky finančné prostriedky EÚ pridelené Maďarsku.
Europoslanci kritizovali rozhodnutie Európskej komisie uvoľniť časť kohéznych fondov, ktoré EP napadol pred Súdnym dvorom a zdôrazňujú potrebu zabezpečiť, aby koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ vrátane občianskej spoločnosti neboli zbavení finančnej podpory.
Medzi ďalšie problémy, ktoré EP kritizoval, patrí systematické oslabovanie maďarskej národnej súdnej rady vládou, zlyhávanie v dodržiavaní práv občanov, ohrozenie akademickej slobody, politicky motivované obchodné praktiky, prideľovanie štátnej reklamy vládnym médiám a de facto ústavný zákaz pochodov Pride.
Znepokojenie vyvoláva aj rastúce používanie neoznačeného politického obsahu generovaného umelou inteligenciou pred parlamentnými voľbami v roku 2026, najmä úmyselným zverejňovaním deepfake videí na kanáloch sociálnych médií úzko prepojených s politickou stranou a kampaňou premiéra a ich koordinovaným šírením.
Parlament konštatoval, že situácia Maďarska sa naďalej zhoršuje, čiastočne kvôli nedostatočnému pokroku Rady v ochrane právneho štátu, a opakuje, že z Maďarska sa stal „hybridný režim volebnej autokracie“. Opäť vyzýva na priame konanie podľa článku sedem Zmluvy o EÚ. Správa odsudzuje opakované využívanie práva veta Maďarskom v Rade ako páky, ako aj jeho transakčné využívanie rozpočtových nástrojov a existenciu medzier, ktoré mu potenciálne umožňujú obchádzať obmedzenia nariadenia EÚ o podmienenosti.
