Europarlament schválil opatrenia v rámci Aktu o digitálnych službách

Brusel/Štrasburg 20. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil súbor opatrení v rámci Aktu o digitálnych službách (DSA) zameraných proti nelegálnym on-line obsahom, ktoré posilňujú zodpovednosť digitálnych platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu.



Text, za ktorý hlasovalo 530 poslancov, 78 bolo proti a 80 sa zdržalo hlasovania, znamená mandát EP na rokovania s francúzskym predsedníctvom v Rade EÚ o konečnom znení novej legislatívy.



Poslanci pripomenuli, že za 20 rokov, ktoré uplynuli, odkedy prijali smernicu o elektronickom obchode, sa veľa vecí zmenilo. On-line platformy sú čoraz dôležitejšími v každodennom živote Európanov a prinášajú nielen nové príležitosti, ale aj nové riziká. A preto je povinnosťou EP zabezpečiť, aby to, čo je nezákonné off-line, bolo nezákonné aj on-line.



Návrh Aktu o digitálnych službách jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä on-line platforiem, ako sú sociálne médiá či on-line trhy. Zavádza tiež mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych on-line produktov, služieb alebo obsahov. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bezodkladne.



Poslanci do návrhu zahrnuli silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu.



On-line trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečne on-line produkty a presadzujú, aby v súlade so zásadou "poznaj svojho klienta" bola posilnená možnosť vysledovateľnosti obchodníka.



Na veľmi veľké on-line platformy sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Podľa europoslancov DSA má pomáhať v boji proti škodlivému (nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia.



Parlament presadzuje viacero zmien v pôvodnom návrhu Európskej komisie. Poslanci požadujú napríklad vyňatie mikropodnikov a malých podnikov z určitých povinností stanovených v DSA. V oblasti cielenej reklamy chcú možnosť transparentnejšieho a informovanejšieho rozhodovania pre príjemcov služieb a žiadajú, aby odmietnutie súhlasu nebolo zložitejšie alebo časovo náročnejšie ako udelenie súhlasu. Sú za zákaz využívania techník cielenia alebo zosilňovania vplyvu založené na osobných údajoch maloletých osôb na účely zobrazovania reklamy.



Čo sa týka kompenzácií, EP žiada, aby príjemcovia digitálnych služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, mali možnosť požiadať o náhradu akejkoľvek škody spôsobenej platformami, ktoré nedodržiavajú povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti.



Europoslanci sa vyslovili aj za zákaz pre on-line platformy uplatňovať voči používateľom techniky zavádzania alebo nabádania zamerané na to, aby ovplyvňovali ich správanie prostredníctvom tzv. temných vzorcov. A žiadajú aj väčší výber, pokiaľ ide o poradie založené na algoritmoch: veľmi veľké on-line platformy by mali poskytovať aspoň jeden odporúčací systém, ktorý nie je založený na profilovaní.



Ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov sa týkajú povinnosti poskytovateľov služieb rešpektovať vo svojich obchodných podmienkach slobodu prejavu a slobody a plurality médií či ustanovení o práve na anonymné používanie a platenie digitálnych služieb.



Francúzske predsedníctvo v Rade EÚ má ambície dosiahnuť potrebný kompromis na premenu Aktu o digitálnych službách a Aktu o digitálnych trhoch do podoby legislatívy ešte v prvej polovici tohto roku.