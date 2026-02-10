Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Zahraničie

Europarlament schválil zmeny v predpisoch EÚ o azylovom konaní

.
Na archívnej snímke europoslanci. Foto: TASR - Martin Baumann

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štrasburg 10. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali zmeny v predpisoch Európskej únie o azylovom konaní s cieľom umožniť rýchlejšie spracovanie žiadostí o azyl. Parlament schválil vytvorenie zoznamu EÚ bezpečných krajín pôvodu a dohodu o uplatňovaní koncepcie bezpečnej tretej krajiny. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac