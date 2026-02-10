< sekcia Zahraničie
Europarlament schválil zmeny v predpisoch EÚ o azylovom konaní
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štrasburg 10. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali zmeny v predpisoch Európskej únie o azylovom konaní s cieľom umožniť rýchlejšie spracovanie žiadostí o azyl. Parlament schválil vytvorenie zoznamu EÚ bezpečných krajín pôvodu a dohodu o uplatňovaní koncepcie bezpečnej tretej krajiny. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.