Europarlament spustil druhú fázu komunikačnej stratégie pred voľbami

Brusel 28. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v pondelok spustil druhú fázu komunikačnej kampane, v ktorej zdôrazňuje dôležitosť účasti na eurovoľbách a ochrany demokracie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Od 6. do 9. júna bude mať viac ako 370 miliónov ľudí v 27 členských štátoch EÚ možnosť zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.



Prostredníctvom sloganu "Využi svoj hlas. Nenechaj za seba rozhodnúť iných" EP v druhej fáze komunikačnej stratégie zdôrazňuje dôležitosť demokracie.



Súčasťou kampane je aj štvorminútový film "Využi svoj hlas" so svedectvami obyvateľov rôznych krajín EÚ, ktorí odovzdávajú svoj príbeh o demokracii ďalším generáciám. Zdôrazňujú, že toto demokratické právo nemožno považovať za samozrejmosť. Film a jeho verzie pre televíziu, kiná, rozhlas a sociálne médiá bude uvádzaný od 29. apríla vo všetkých členských štátoch EÚ.



Film so slovenskými titulkami je dostupný na stránke: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/vyuzi-svoj-hlas-european-elections-2024-video-slovak-subtitled-169_EP167992_SK.



Podľa tlačovej správy EP v roku 2019 prišla k urnám vyše polovica oprávnených voličov v Európe (50,6 percenta). Z jarného prieskumu Eurobarometra na vzorke 26.000 respondentov zo všetkých štátov EÚ vyplynulo, že 60 percent Európanov sa zaujíma o eurovoľby 2024, čo je o 11 percentuálnych bodov viac ako na jar 2019. Okrem toho 71 percent opýtaných uviedlo, že je pravdepodobné, že pôjdu voliť.



Prieskum naznačil, že podľa 81 percent respondentov "ísť voliť je dôležité na udržanie demokracie", 84 percent voľby považuje za "zabezpečenie lepšej budúcnosti pre ďalšie generácie" a 81 percent Európanov uviedlo, že účasť na eurovoľbách je dôležitá vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu.



