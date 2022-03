Europarlament spustil web v ukrajinčine, ide podľa návrhov CoFoE

Štrasburg 11. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v piatok v spolupráci s ukrajinským parlamentom spustil webovú stránku, ktorá bude pokrývať všetky iniciatívy a podujatia EÚ na podporu Ukrajiny. Webová stránka "EÚ stojí pri Ukrajine" bola spustená v deň, keď 30-členná ukrajinská delegácia poskytla účastníkom plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) svedectvá o následkoch ruskej invázie na ľudí a tlmočila eurointegračné ambície Ukrajiny.



Webová stránka dostupná v angličtine a ukrajinčine (https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html) poskytuje najnovšie správy, videá a podcasty, príslušné právne predpisy a uznesenia, ktoré ukazujú, ako EÚ pomáha Ukrajine. Na uvedenej stránke bude možné zdieľať aj obsah z ukrajinského parlamentu.



Aj Európska komisia informovala, že svoje webové stránky obohatila o jazykové mutácie v ukrajinskom a ruskom jazyku. Sú tam dostupné informácie o solidarite s Ukrajinou, ale aj užitočné správy ohľadom doteraz prijatých opatrení.



Obe iniciatívy sú v súlade s odporúčaniami občanov zapojených do Konferencie o budúcnosti Európy, ktorí žiadajú na jednej strane väčšiu otvorenosť a transparentnosť v oblasti mediálnej komunikácie inštitúcií EÚ a na druhej strane volajú po silnejšom hlase EÚ na medzinárodnej scéne.



Dianie na Ukrajine, podľa piatkových vyjadrení eurokomisárov Věry Jourovej a Maroša Šefčoviča pre TASR, definitívne poznačí aj záverečnú správu CoFoE, ktorá bude predložená v máji tohto roku.



Európsky parlament v správe pre médiá pripomenul, že už po "revolúcii dôstojnosti" v roku 2014 sa zapojil do spolupráce s ukrajinskou Verchovnou radou v oblasti podpory demokracie. V rámci memoranda o porozumení, ktoré v roku 2021 obnovili predseda EP a predseda Verchovnej rady, sa uskutočňujú pravidelné výmeny a dialógy, študijné návštevy a podporné akcie, ako aj spolupráca v oblasti IT, kybernetickej bezpečnosti a komunikácie.



EÚ a Európsky parlament od roku 2014 odsudzovali ruskú agresiu proti Ukrajine. V uznesení z decembra 2021 europoslanci vyzvali Rusko, aby stiahlo svojich vojakov z hraníc pri Ukrajine, a uviedli, že Moskva bude musieť za prípadnú agresiu ekonomicky aj politicky zaplatiť. V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu už EÚ prijala širokú škálu sankcií.



EÚ a Ukrajina majú uzavretú asociačnú dohodu, ako aj prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode. Tieto dohody umožňujú politické zbližovanie a hospodársku integráciu medzi EÚ a Ukrajinou, pričom Ukrajine zabezpečili voľný prístup na trh EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)