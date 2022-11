EP trvá na tom, že EÚ musí Maďarsku zmraziť finančné prostriedky

Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijatom uznesení upozornil, že 17 nápravných opatrení, o ktorých rokovala Európska komisia a Maďarsko, nie sú dostatočné na riešenie systémového rizika pre finančné záujmy EÚ v Maďarsku a to ani vtedy, ak sa v plnej miere implementujú. Za uznesenie, týkajúce sa prideľovania eurofondov Maďarsku, zahlasovalo 416 poslancov, 124 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci v ňom vyzvali členské štáty EÚ, aby prijali navrhované opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti "s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku", a aby ich zrušili až potom, ako maďarské nápravné opatrenia budú mať udržateľný účinok.



Pokiaľ ide o plán obnovy a odolnosti Maďarska, europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že z dôvodu vládnych opatrení sa finančné prostriedky na obnovu stále nedostali k maďarským občanom. Podľa EP pretrváva riziko zneužitia týchto finančných prostriedkov a eurokomisia by nemala schváliť maďarský plán obnovy a odolnosti, kým Budapešť v plnej miere nesplní všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva.



Poslanci vyzvali eurokomisiu a Radu EÚ, aby nepodľahli tlaku, ktorý na nich Maďarsko vyvíja tým, že blokuje kľúčové rozhodnutia EÚ, ako je makrofinančná pomoc pre Ukrajinu či globálna dohoda o minimálnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb.



Parlament zdôraznil, že koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ by nemali byť zbavení podpory z dôvodu nedostatočnej spolupráce ich vlády, a vyzval eurokomisiu, aby našla spôsoby na prerozdelenie finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom miestnych samospráv a mimovládnych organizácií.



Nakoniec EP vyzval exekutívu EÚ, aby voči Maďarsku prijala opatrenia aj v súvislosti s inými porušeniami právneho štátu, najmä tými, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva.



Komisia 18. septembra navrhla zmraziť finančné prostriedky EÚ pre Maďarsko vo výške 7,5 miliardy eur, pričom poukázala na obavy, týkajúce sa korupcie a priebehu verejného obstarávania potom, ako v apríli spustila mechanizmus podmienenosti právneho štátu voči Maďarsku. Maďarsko po rokovaniach s eurokomisiou predložilo 17 nápravných opatrení, tie však podľa uznesenia EP nie sú dostatočné na riešenie existujúcich rizík. Rada EÚ musí do 19. decembra prijať rozhodnutie v tejto veci kvalifikovanou väčšinou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)