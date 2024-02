EP vyzval EÚ, aby dala Ukrajine všetko, čo potrebuje na porážku Ruska

Brusel/Štrasburg 29. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali EÚ, aby poskytla Ukrajincom všetko, čo potrebujú, aby zvíťazili nad ruskou agresiou.



Správa, za ktorú na zasadnutí v Štrasburgu zahlasovalo 451 poslancov, 46 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo, zhodnotila dva roky od ruskej invázie na Ukrajinu, informuje spravodajca TASR.



Poslanci v uznesení zdôraznili, že vojna zásadne zmenila geopolitickú situáciu v Európe a mimo nej. Poukázali na to, že hlavným cieľom Ukrajiny je vojnu vyhrať a ak sa tak nestane, bude to mať vážne následky. Aj v tom, že iné krajiny s autoritatívnymi režimami sledujú, ako sa vojna vyvíja, aby posúdili svoje vlastné šance na agresívnu zahraničnú politiku.



Zákonodarcovia sa zhodli na tom, že aby Kyjev vojnu vyhral, nemalo by existovať žiadne obmedzenie vojenskej pomoci Ukrajine. EP opätovne potvrdil potrebu poskytnúť Ukrajine všetko, čo je potrebné na opätovné získanie kontroly nad jej medzinárodne uznaným územím.



Poslanci upozornili, že existujú obrovské rozdiely v úrovni vojenskej podpory, ktorú poskytujú členské štáty EÚ Ukrajine. Žiadajú, aby sa do európskej obrannej priemyselnej základne investovalo toľko, koľko je potrebné, aby sa uspokojili ukrajinské potreby a doplnili chýbajúce zásoby v EÚ.



Podľa europoslancov Kyjevu treba dodať aj sofistikované systémy protivzdušnej obrany, rakety dlhého doletu ako sú Taurus a Storm Shadow/SCALP, rôzne druhy delostrelectva a munície ráže 155 mm a tiež drony a zbrane na boj proti nim.



EP tvrdí, že všetci spojenci EÚ a NATO by mali podporovať Ukrajinu vojensky vo výške najmenej 0,25 percent svojho HDP ročne. Poslanci zároveň vyzvali krajiny EÚ, aby okamžite nadviazali dialóg s obrannými spoločnosťami s cieľom zabezpečiť zvýšenú výrobu a dodávky munície, striel a rakiet pre Ukrajinu, čo by sa malo uprednostniť pred objednávkami z iných tretích krajín.



Poslanci vo štvrtok adresovali aj výzvu Snemovni reprezentantov USA, aby bez ďalšieho odkladu prijala pozastavený balík vojenskej pomoci Ukrajine.



V uznesení sa zdôrazňuje potreba prijať pevný právny režim, ktorý by umožnil konfiškáciu ruského štátneho majetku zmrazeného v EÚ a jeho využitie na rekonštrukciu Ukrajiny a odškodnenie obetí vojny.



Poslanci vyzvali EÚ, aby rozšírila svoju sankčnú politiku voči Rusku a Bielorusku, čo by malo zahŕňať aj zákaz dovozu ruského uránu a metalurgických výrobkov, ukončenie jadrovej spolupráce s Moskvou a uloženie úplného embarga na dovoz ruských poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybolovu, ako aj fosílnych palív a skvapalneného zemného plynu prepravovaného po mori a potrubím do EÚ.



V závere uznesenia EP odsúdil všetky krajiny, spoločnosti, združenia a jednotlivcov, ktorí pomáhajú Moskve obchádzať sankcie EÚ. Súčasne vyzval na to, aby boli takéto praktiky na úrovni EÚ trestne stíhané.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)