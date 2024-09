Europarlament vyzval EÚ, aby uznala Urrutiu za prezidenta Venezuely

Brusel/Štrasburg 19. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu schválili uznesenie v súvislosti s povolebnou situáciou vo Venezuele, v ktorom vyzvali Európsku úniu, aby uznala Edmunda Gonzáleza Urrutiu za prezidenta tejto krajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení, za ktoré zahlasovalo 309 poslancov, 201 bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania, sa uvádza, aby EÚ spolu s členskými krajinami požiadala o vydanie medzinárodného zatykača na súčasného venezuelského prezidenta Nicolása Madura za zločiny proti ľudskosti.



"EÚ by mala urobiť všetko pre to, aby zabezpečila, že Edmundo González Urrutia, legitímny a demokraticky zvolený prezident Venezuely, sa môže 10. januára 2025 ujať úradu," uvádza sa v prijatom dokumente.



Europoslanci v uznesení odsúdili a úplne odmietli volebný podvod organizovaný režimom, kontrolovaný Národnou volebnou radou, ktorá odmietla zverejniť oficiálny výsledok prezidentských volieb.



Európski zákonodarcovia naopak spresnili, že uznávajú Urrutiu za legitímneho a demokraticky zvoleného prezidenta krajiny a Maríu Corinu Machadovú za líderku demokratických síl. Zároveň odsúdili aj to, že venezuelská vláda vydala zatykač na Urrutiu.



Podľa stanoviska EP venezuelský režim aj napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva v súvislosti s prezidentskými voľbami nerešpektoval Barbadosskú dohodu z roku 2023 medzi vládou Madura a opozíciou, čo znemožnilo konanie slobodných a spravodlivých volieb.



Poslanci poznamenali, že správy z medzinárodných volebných pozorovateľských misií jasne potvrdili, že venezuelské prezidentské voľby z 28. júla 2024 nespĺňali medzinárodné normy volebnej integrity. Zároveň dôrazne odsúdili aj vraždy, obťažovanie, porušovanie ľudských práv a zatýkanie predstaviteľov demokratickej opozície a občianskej spoločnosti a vyzvali na ukončenie systematického porušovania ľudských práv v krajine.



Europarlament - v neposlednom rade - vyzval EÚ, aby obnovila sankcie voči členom Národnej volebnej rady a predĺžila sankcie voči Madurovmu režimu aj prostredníctvom režimu globálnych sankcií EÚ v oblasti ľudských práv.



Uznesenie EP víta úlohu, ktorú zohrávajú vlády Brazílie, Kolumbie a Mexika, a vyzvali regionálnych aktérov a medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinuli maximálny tlak na Madurov režim, aby akceptoval demokratickú vôľu venezuelského ľudu a uznal Urrutiu za legitímneho a demokraticky zvoleného prezidenta.