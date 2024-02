Europarlament vyzval na opatrenia proti narúšaniu hodnôt EÚ v štátoch

Brusel/Štrasburg 28. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu varovali pred zhoršením demokracie v mnohých členských štátoch a kritizovali nečinnosť Európskej komisie pri ochrane hodnôt EÚ. Obavy vyjadrili aj ohľadom diania na Slovensku, informuje spravodajca TASR.



Parlament posúdil správu Európskej komisie o právnom štáte z roku 2023, ktorú v januári schválil Výbor EP pre občianske slobody. Poslanci ocenili pozitívny vývoj, vrátane úsilia novej poľskej vlády o posilnenie právneho štátu a slobody médií. Zároveň poukázali na pretrvávajúce hrozby pre demokraciu, právny štát a základné práva, a na osobité problémy vo viacerých členských štátoch EÚ.



Správu EP podporilo 374 poslancov, 113 bolo proti a 45 sa hlasovania zdržalo. Poslanci zobrali na vedomie rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti nezávislosti súdnictva, aj pri menovaní sudcov do kľúčových pozícií, čo sa týka najmä Maďarska. Vyjadrili obavy z navrhovaných zmien v inštitúciách a mediálnom prostredí na Slovensku a aj ohľadom navrhovaného zákona o amnestii v Španielsku.



Podľa správy je naďalej veľkým problémom korupcia. Europoslanci odsúdil netransparentné a nekalé praktiky voči spoločnostiam v určitých odvetviach v Maďarsku a využívanie fondov EÚ na obohacovanie politických spojencov maďarskej vlády, zatiaľ čo prekážky pre oznamovateľov korupcie pretrvávajú.



Europoslanci žiadajú ukončiť možnosť získať občianstvo výmenou za investície (zlaté pasy) napríklad na Malte, a upriamiť pozornosť na pranie špinavých peňazí, čo súvisí s korupciou.



EP upozornil aj na ohrozenie nezávislosti orgánov dohľadu, napríklad pri riešení škandálu so špionážnym softvérom v Grécku. Poslanci zdôraznili, že treba konať aj pokiaľ ide o ochranu novinárov pred strategickými žalobami proti verejnej účasti (SLAPP) a inými hrozbami na ich adresu.



Správa konštatuje, že občianska spoločnosť čelí výzvam v mnohých krajinách. Týka sa to aj Slovenska, kde nová vláda oznámila plány obmedziť prácu mimovládnych organizácií a stigmatizuje inštitúcie, ktoré dostávajú zahraničné finančné prostriedky.



Poslanci vyjadrili poľutovanie nad použitím nadmernej sily a diskriminačnému zaobchádzaniu zo strany polície a neprimeranému použitiu sily proti demonštrantom vo Francúzsku a v Grécku, kde zomreli traja mladí Rómovia.



Správa tvrdí, že spiatočníctvo a podkopávanie práv menšín má dopad na náboženské menšiny, LGBTIQ ľudí, ženy, utečencov a migrantov.



V závere správy europoslanci zdôraznili, že monitorovanie stavu právneho štátu eurokomisiou nie je dostatočné a malo by zahŕňať konkrétne opatrenia na presadzovanie práva a odsúdenie niekedy "otvoreného a nehanebného nedodržiavania" práva EÚ zo strany niekoľkých členských štátov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)