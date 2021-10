Europarlament žaluje komisiu za neuplatnenie mechanizmu právneho štátu

Budapešť/Brusel 20. októbra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v stredu vyzval právnu službu EP, aby pripravila žalobu na Európsku komisiu (EK). Dôvodom tohto kroku je podľa EP skutočnosť, že do dnešného dňa nebol z viny EK uplatnený mechanizmus právneho štátu, ktorý vstúpil do platnosti už 1. januára.



Informoval o tom maďarský spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na oficiálnu webovú stránku predsedu EP.



Pripravovaný spor na Súdnom dvore EÚ by podľa Sassoliho europarlament okamžite stiahol, ak by komisia podnikla vážnejšie kroky voči krajinám, ktoré zle hospodária s finančnými zdrojmi Únie, prípadne porušujú princípy právneho štátu.



Podľa spravodajského servera telex.hu sú viacerí európski poslanci toho názoru, že eurokomisia má už dávnejšie k dispozícií dostatočný právny rámec k tomu, aby uvedený mechanizmus aktivovala voči Maďarsku a Poľsku.



"Chceli by sme dosiahnuť, aby mechanizmus právneho štátu postihoval lídrov krajín, a nie obyvateľov, pre ktorých sú určené európske fondy," napísala v tejto súvislosti na Facebooku poslankyňa EP z maďarského opozičného hnutia Momentum Anna Donáthová, podľa ktorej EÚ musí prísne zasiahnuť voči predstaviteľom krajín, ktoré systematicky popierajú európske hodnoty.



Dodala, že pripravovaný súdny spor bude dôležitým krokom na ceste k praktickému uplatneniu mechanizmu právneho štátu.



Nariadenie zavádzajúce mechanizmus na ochranu rozpočtu Únie, ktorý podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2021. Vzťahuje sa aj na zdroje z multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Exekutíva EÚ by podľa zákonodarcov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane postupu podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, rámca na podporu právneho štátu a právnych postupov v prípade nesplnenia povinnosti. Mala by ich podľa EP uplatniť, aby vyriešila všetky pretrvávajúce prípady porušovania demokracie a základných práv v Únii vrátane útokov na slobodu médií a novinárov, útokov na migrantov či na slobodu združovania a zhromažďovania.