Europarlament žiada ďalšie sankcie proti iránskemu režimu

Brusel/Štrasburg 19. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali uznesenie, podľa ktorého všetky osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv v Iráne by mali čeliť sankciám EÚ a Zbor islamských revolučných gárd by sa mal dostať na zoznam teroristických organizácií. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení EP sa uvádza, že ignorovanie ľudskej dôstojnosti a demokratických ašpirácií občanov zo strany iránskeho režimu, ako aj jeho podpora Rusku si vyžadujú "úpravu pozície EÚ voči Iránu".



Poslanci konkrétne vyzvali EÚ, aby rozšírila svoj zoznam sankcií tak, aby zahŕňal všetky osoby a subjekty zodpovedné za porušovanie ľudských práv a ich rodinných príslušníkov vrátane ajatolláha Alího Chámeneího, prezidenta Ebráhíma Raísího, generálneho prokurátora Mohamada Džafara Montazerího a všetkých podnikov prepojených so Zborom islamských revolučných gárd (IRGC).



Uznesenie zároveň vyzýva Radu EÚ (členské štáty), aby do únijného zoznamu teroristických skupín okrem IRGC zaradili aj jej pomocné sily vrátane polovojenských milícií Basídž a jednotiek Kuds.



Každá krajina, v ktorej IRGC realizuje vojenské, ekonomické alebo informačné operácie, by s ňou mala prerušiť a zakázať väzby, uvádza sa vo výzve EP.



Parlament dôrazne odsúdil tresty smrti a popravy demonštrantov v Iráne a vyzval iránske orgány, aby ukončili represie proti vlastným občanom. Poslanci vyzvali iránsku vládu, aby zabezpečila okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých demonštrantov odsúdených na smrť a odsúdili využívanie trestného konania a trestov smrti s cieľom potlačiť nesúhlas občanov a potrestať ľudí za uplatňovanie ich základných práv.



Uznesenie vyzýva na rozšírenie sankcií voči Iránu aj preto, že Teherán naďalej poskytuje Rusku bojové drony a plánuje mu poskytnúť rakety zem-zem.



V neposlednom rade europoslanci vyjadrili znepokojenie nad tým, že orgány islamskej republiky prenasledujú svojich občanov aj v zahraničí a napríklad vykonávajú aj atentáty voči členom iránskej diaspóry v EÚ. V tejto súvislosti vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby výraznejšie chránili dotknuté osoby pred takýmito represiami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)