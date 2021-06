Europarlament žiada EÚ o prísnejšie a širšie sankcie voči Bielorusku

Brusel 10. júna (TASR) - Európska únia by mala rozšíriť sankcie voči bieloruskému režimu aj na osoby zapletené do núteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku a zadržania novinára Ramana Prataseviča. Zhodli sa na tom vo štvrtok v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Za príslušné nelegislatívne uznesenie hlasovalo 626 poslancov, 16 bolo proti a 36 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci dôrazne odsúdili únos lietadla spoločnosti Ryanair z 23. mája ako akt štátneho terorizmu a vyzvali na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej, ako aj všetkých ďalších politických väzňov zadržiavaných v Bielorusku.



Uznesenie vyzýva Radu EÚ (členské štáty), aby čo najskôr uvalila sankcie ma osoby a subjekty v Bielorusku, ktoré boli zapojené do núteného pristátia lietadla a zadržania Prataseviča a Sapegovej na jeho palube.



Členské štáty EÚ by podľa názoru europoslancov mali s maximálnou naliehavosťou pristúpiť k ďalšiemu balíku sankcií proti jednotlivcom a subjektom, ktoré sa zúčastnili alebo podieľali na minuloročných volebných podvodoch či následnom porušovaní ľudských práv v Bielorusku. Sankcionovaní by mali byť prokurátori, sudcovia a zamestnanci orgánov presadzovania práva zohrávajúci úlohu pri represiách, ako aj agenti, ktorí pre režim pracujú v oblasti propagandy, médií, dezinformácií, či jednotlivci podporujúci režim, ako je Marat Markov, ktorý 2. júna urobil rozhovor s Ramanom Pratasevičom v štátnej televízii ONT.



Parlament požaduje aj urýchlené prijatie hospodárskych a odvetvových sankcií zameraných na kľúčové bieloruské podniky pôsobiace najmä v oblasti ropy a ropných produktov, uhličitanu draselného, ocele a drevospracujúceho priemyslu. Bieloruskému režimu musí byť podľa uznesenia striktne odopretá aj finančná podpora, bieloruským bankám odmietnuté nové úverové linky a musia byť zastavené akékoľvek investície do infraštruktúrnych projektov alebo hospodárskych podnikov v Bielorusku.



Poslanci sa zasadzujú aj za opatrenia, ktoré európskym finančným inštitúciám zabránia nadobúdať dlhopisy alebo akékoľvek iné finančné nástroje vydané bieloruskou vládou a jej pridruženými verejnými inštitúciami.



Uznesenie EP vyzýva tiež na pozastavenie členstva Bieloruska v medzinárodných športových orgánoch a jeho účasti na medzinárodných športových podujatiach vrátane európskych a svetových šampionátov a olympijských hier v Tokiu. Poslanci vyzvali Úniu európskych futbalových zväzov (UEFA), aby bieloruskej štátnej televízii TVR odňala vysielacie práva na futbalový turnaj EURO 2020 a bezplatne ich pridelila nezávislej televízii Belsat.



spravodajca TASR Jaromír Novak