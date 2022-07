Europarlament žiada opatrenia proti chudobe žien v Európe

Brusel/Štrasburg 5. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v utorok Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby riešili nerovnosti, ktorým čelia ženy v Únii, ako sú prekážky na trhu práce a prístup k cenovo dostupnej starostlivosti o deti. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení, ktoré podporilo 535 poslancov, 18 bolo proti a 79 a zdržalo hlasovania, EP žiada, aby sa rodové hľadisko účinnejšie začlenilo do politík, ktoré sa zaoberajú bezdomovectvom, nedostatočným prístupom k cenovo dostupnému a primeranému bývaniu a energiám.



Eurokomisia musí na základe uznesenia EP vypracovať ambicióznu európsku stratégiu boja proti chudobe do roku 2030 s konkrétnymi cieľmi a zameraním na odstránenie chudoby žien.



Podľa údajov Eurostatu bolo v roku 2020 riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ vyššie u žien (22,9 percenta) ako u mužov (20,9 percenta). Od roku 2017 sa rozdiel medzi pohlaviami a chudobou zvýšil v 21 členských štátoch EÚ.



Poslanci v tejto súvislosti poukázali na to, že zhoršujúca sa sociálna a hospodárska situácia viedla aj k zvýšenému počtu prípadov zneužívania žien a násilia voči nim. Okrem iného upozornili aj na potrebu zabezpečenia dostupnej a kvalitnej verejnej a súkromnej starostlivosti o deti, aby sa mohli zlepšiť príležitosti žien na trhu práce. Problém chudoby žien sa ďalej zhoršuje aj v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine a rastúcich cien, upozornili europoslanci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)