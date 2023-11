Europarlament žiada razantnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Brusel 9. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtok v Bruseli vyslovili za väčší dohľad EÚ nad uplatňovaním sankcií voči Rusku a za ďalšie obmedzenie možností na ich obchádzanie. Píše sa to v tlačovej správe europarlamentu.



EP vo svojom uznesení vyjadril znepokojenie nad existujúcimi medzerami v sankčnom režime EÚ voči Rusku. Europoslancov znepokojujú nedostatky v presadzovaní sankcií, ako aj snahy o podkopávanie reštrikcií zameraných na oslabenie kapacít, ktoré umožňujú Moskve viesť vojnu voči Ukrajine.



Uznesenie konkrétne poukazuje na schopnosť Ruska obchádzať opatrenia, ktoré majú obmedziť jeho zisky z exportu ropy a ropných produktov do EÚ. Deje sa tak napríklad prostredníctvom nárastu dovozu produktov vyrobených z ruskej ropy z Indie a ďalších krajín.



Poslanci tiež zdôraznili, že kriticky dôležité komponenty zo Západu sa stále dostávajú do Ruska cez krajiny, ako sú Čína, Turecko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kirgizsko či Srbsko.



Poslanci preto vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby posilnili a centralizovali dohľad nad uplatňovaním sankcií na úrovni Únie a vytvorili mechanizmus, ktorý by eliminoval ich obchádzanie.



EÚ by podľa nich mala posilniť najmú koordináciu pri presadzovaní existujúcich ropných sankcií, uzavrieť trh pre fosílne palivá pôvodom z Ruska a uvaliť sankcie na všetky hlavné ruské ropné spoločnosti, Gazprombanku, ich dcérske firmy, predstavenstvá a manažment.



Novinkou je, že poslanci žiadajú od Európskej komisie a členských štátov EÚ aj rozšírenie sankcií aj na úplný zákaz predaja a spracovania diamantov ruského pôvodu. EÚ by podľa EP mala preskúmať aj právne možnosti umožňujúce konfiškáciu zmrazeného ruského majetku a jeho použitie na obnovu Ukrajiny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)