Europarlament žiada reformy kvôli zneužívaniu špionážnych softvérov

Štrasburg 15. júna (TASR) — Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtok na základe rok trvajúceho prešetrovania používania špionážneho softvéru Pegasus a rovnocenných špionážnych programov zhodli na tom, že ich nelegálne používanie ohrozuje demokraciu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci požadujú dôveryhodné vyšetrovanie, legislatívne zmeny a lepšie presadzovanie platných pravidiel na zamedzenie zneužívania špionážnych softvérov. Za uznesenie v tomto zmysle sa vyslovilo 411 poslancov, 97 bolo proti a 37 sa zdržalo hlasovania.



Europoslanci vyzvali Maďarsko a Poľsko, aby rešpektovali rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva a obnovili nezávislosť súdnictva a orgány dohľadu. Obe krajiny by predtým, ako nasadia špionážny softvér, mali zabezpečiť osobitné nezávislé súdne povolenie, začať dôveryhodné prešetrenie prípadov zneužívania takéhoto softvéru a zaručiť, aby občania mali prístup k primeraným možnostiam právnej nápravy.



EP zároveň vyzval grécku vládu, aby urýchlene obnovila a posilnila inštitucionálne a právne záruky, zrušila vývozné licencie, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ o kontrole vývozu a rešpektovala nezávislosť úradu pre bezpečnosť a súkromie komunikácie.



V prípade Cypru europoslanci uviedli, že ide o vývozné centrum špionážnych softvérov. Táto krajina by mala zrušiť všetky vývozné licencie, ktoré nie sú v súlade s legislatívou EÚ.



Španielsko by podľa EP malo zabezpečiť "úplné, spravodlivé a účinné" vyšetrovanie, najmä v súvislosti so 47 prípadmi, pri ktorých nie je jasné, kto povolil nasadenie špionážneho softvéru.



Poslanci tvrdia, že ak sa majú okamžite ukončiť nezákonné praktiky súvisiace s používaním špionážnych programov, tieto softvéry by sa mali používať iba v tých členských štátoch, v ktorých bolo dôkladne prešetrené ich údajné zneužívanie, ktorých zákony sú v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie a judikatúrou Súdneho dvora EÚ a v ktorých sa presadzujú pravidlá o kontrole vývozu.



EP požaduje zaviesť pravidlá EÚ o používaní špionážnych softvérov orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré by mali byť povolené iba vo výnimočných prípadoch na vopred stanovený účel a na obmedzený čas. Údaje, ktoré sú predmetom advokátskeho tajomstva, údaje politikov, lekárov alebo médií, by však mali byť chránené pred sledovaním, pokiaľ neexistuje dôkaz o trestnej činnosti.



Poslanci požadujú tiež zavedenie spoločnej právnej definície využívania národnej bezpečnosti na zdôvodnenie sledovania takýmito softvérmi.



EP v snahe podporiť odhaľovanie nezákonného sledovania softvérmi odporúča vytvorenie technologického laboratória EÚ ako nezávislej výskumnej inštitúcie s právomocami na prešetrenie sledovania a poskytovanie technologickej podpory vrátane kontroly zariadení a forenzného výskumu.



Poslanci upozornili na "presvedčivé náznaky" toho, že vlády Maroka a Rwandy sledujú niektorých vysoko postavených občanov EÚ, vrátane hláv štátov. Požadujú preto hĺbkové preskúmanie vývozných licencií pre špionážny softvér, účinnejšie presadzovanie pravidiel EÚ o kontrole vývozu, spoločnú stratégiu EÚ a USA v oblasti špionážnych softvérov, rokovania s Izraelom a ďalšími tretími krajinami o pravidlách predaja a vývozu špionážneho softvéru, ako aj to, aby sa rozvojová pomoc EÚ nevyužívala na získavanie a nasadzovanie špionážnych softvérov.



